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https://ria.ru/20201008/donetsk-1578756315.html
Силовики обстреляли окраину Донецка из ракетного комплекса, заявили в ДНР
Украинские силовики впервые с начала действия дополнительных мер по перемирию применили противотанковый ракетный комплекс, выпустив по окраине Донецка две... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:59
2020-10-08T15:53
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Украинские силовики впервые с начала действия дополнительных мер по перемирию применили противотанковый ракетный комплекс, выпустив по окраине <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a> две ракеты, заявил в четверг представитель Народной милиции самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."Впервые с начала действующего перемирия вооруженные формирования <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с позиций в районе Опытного выпустили две ракеты из противотанкового ракетного комплекса в направлении позиций наших защитников в районе аэропорта Донецка", — сказал журналистам представитель Народной милиции.
https://ria.ru/20201006/soglasheniya-1578381923.html
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донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

Силовики обстреляли окраину Донецка из ракетного комплекса, заявили в ДНР

08:59 08.10.2020 (обновлено: 15:53 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВиды городов. Донецк
Виды городов. Донецк - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Украинские силовики впервые с начала действия дополнительных мер по перемирию применили противотанковый ракетный комплекс, выпустив по окраине Донецка две ракеты, заявил в четверг представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"Впервые с начала действующего перемирия вооруженные формирования Украины с позиций в районе Опытного выпустили две ракеты из противотанкового ракетного комплекса в направлении позиций наших защитников в районе аэропорта Донецка", — сказал журналистам представитель Народной милиции.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
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