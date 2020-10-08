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Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-сенатора Долгих
Президент РФ Владимир Путин направил родным и близким скончавшегося экс-сенатора Владимира Долгих телеграмму с соболезнованиями, отметив, что Долгих оставался... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:30
2020-10-08T13:26
владимир долгих
дмитрий песков
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил родным и близким скончавшегося экс-сенатора <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dolgikh/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Долгих</a> телеграмму с соболезнованиями, отметив, что Долгих оставался верен своим нравственным принципам и идеалам, телеграмма опубликована на <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64177" target="_blank">сайте</a> Кремля.Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a> сообщил РИА Новости, что бывший сенатор от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> Долгих скончался на 96-м году жизни.Глава РФ отметил, что Долгих не боялся трудностей, стремился быть полезным Родине, "чувствовал личную сопричастность к её судьбе"."Со школьной скамьи добровольцем ушёл в Красную Армию, а после Великой Отечественной войны вместе со всем народом поднимал страну из руин, укреплял её экономическую мощь и силу. Его героическая фронтовая биография, огромный вклад в развитие национальной промышленности, востребованная общественная деятельность, забота о поколении ветеранов по праву снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение. Мы сохраним светлую память о Владимире Ивановиче Долгих – честном, порядочном человеке и настоящем патриоте", - указывается в телеграмме.
https://ria.ru/20201008/mosgorduma-1578769104.html
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владимир долгих, дмитрий песков, владимир путин

Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-сенатора Долгих

12:30 08.10.2020 (обновлено: 13:26 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Долгих
Владимир Долгих - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин направил родным и близким скончавшегося экс-сенатора Владимира Долгих телеграмму с соболезнованиями, отметив, что Долгих оставался верен своим нравственным принципам и идеалам, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что бывший сенатор от Москвы Долгих скончался на 96-м году жизни.

"Владимир Иванович прожил большую, достойную жизнь и всегда – и в начале профессионального пути, и уже будучи видным государственным деятелем – оставался верен своим нравственным принципам и идеалам", - говорится в сообщении.

Глава РФ отметил, что Долгих не боялся трудностей, стремился быть полезным Родине, "чувствовал личную сопричастность к её судьбе".
"Со школьной скамьи добровольцем ушёл в Красную Армию, а после Великой Отечественной войны вместе со всем народом поднимал страну из руин, укреплял её экономическую мощь и силу. Его героическая фронтовая биография, огромный вклад в развитие национальной промышленности, востребованная общественная деятельность, забота о поколении ветеранов по праву снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение. Мы сохраним светлую память о Владимире Ивановиче Долгих – честном, порядочном человеке и настоящем патриоте", - указывается в телеграмме.
Владимир Долгих - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Владимир ДолгихДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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