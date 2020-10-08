https://ria.ru/20201008/dieta-1578744724.html

Почему нет идеальной диеты для всех? Мнение психолога

Одни люди постоянно переедают, другие бесконечно сидят на диетах. Иногда это, кстати, одни и те же люди. Как вырваться из этого круга, рассказала в интервью... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T04:17

2020-10-08T04:17

2020-10-08T07:02

психологи

диета

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Одни люди постоянно переедают, другие бесконечно сидят на диетах. Иногда это, кстати, одни и те же люди. Как вырваться из этого круга, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pereedanie-1578648104.html">радио Sputnik</a> клинический психолог, специалист по пищевым расстройствам Варвара Зародина.Если человек ест больше, чем ему нужно, это, как правило, связанно с его психологическим состоянием и, вполне вероятно, причина такого переедания кроется в детстве. Чтобы справиться с этим, нужно понять, какие именно проблемы мы заедаем, считает психолог Варвара Зародина.Если человек поймет, почему он переедает, он может попытаться справиться с этой ситуацией, обсудить ее со специалистом, потому что еда поможет только временно переключиться, а саму проблему не решит.Еще одна крайность пищевого поведения – постоянные <a href="https://ria.ru/tag_dieta/" target="_blank">диеты</a>. Бесконечное недовольство собой, желание без остановки исправлять свое тело пластическими операциями или похудением – это тоже психологическая проблема, с которой стоит пойти к врачу. При этом и саму диету должен контролировать доктор, считает Варвара Зародина."Диет сегодня в мире – больше 30 тысяч, и каждый день появляется что-то новенькое. Это говорит о том, что рабочей схемы для всех не найдено. Когда человек садится на диету, он убирает какой-то макроэлемент, как правило, углеводы. Это приводит к недостатку энергии, слабости, апатии, к тому, что человеку становится скучно и неинтересно жить, а иногда даже к почечной недостаточности. Диета должна проходить под присмотром врача", – уверена Варвара Зародина.По ее мнению, есть можно все, но в ограниченных количествах и в том случае, если человек действительно голоден."Нужно есть, чтобы жить, при этом есть желательно вкусно, красиво и полезно. Пища – это источник удовольствия, от этого никуда не деться. Нужно стремиться, чтобы это был не единственный источник удовольствия. Когда положительных эмоций будет достаточно, человек не будет переедать, у него не будет потребности где-то добирать эту энергию", – рассказала радио Sputnik Варвара Зародина.

https://rsport.ria.ru/20201002/malysheva-1578126332.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психологи, диета, общество