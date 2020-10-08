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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/deti-1578936867.html
Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не рекомендуется ездить на юг с детьми из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, а также следует... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:41
2020-10-08T23:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что не рекомендуется ездить на юг с детьми из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, а также следует обязательно соблюдать масочный режим в общественном транспорте."Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам. Наверное, провести это время с ребенком дома или есть возможность где-то на даче на свежем воздухе, это было бы лучшим вариантом", - сказала она в интервью<a href="https://rg.ru/2020/10/08/anna-popova-my-eshche-ne-znaem-vseh-posledstvij-koronavirusa.html" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Российской газете"</a>.Попова также отметила, что взрослым и детям следует обязательно носить маску в общественном транспорте."Что касается новогодних праздников. Разные страны оценивают новый туристический сезон по-разному. В этом году опыт России по внутреннему туризму, по внутренним перемещениям был невероятным удачным. Я думаю, что им можно будет воспользоваться. Очевидность эпидситуации будет понятна чуть-чуть попозже", - добавила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/covid-19-1578936388.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова посоветовала не ездить на юг с детьми

23:41 08.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не рекомендуется ездить на юг с детьми из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, а также следует обязательно соблюдать масочный режим в общественном транспорте.
"Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам. Наверное, провести это время с ребенком дома или есть возможность где-то на даче на свежем воздухе, это было бы лучшим вариантом", - сказала она в интервью "Российской газете".
Главв Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 23:34Распространение нового коронавируса
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Попова также отметила, что взрослым и детям следует обязательно носить маску в общественном транспорте.
"Что касается новогодних праздников. Разные страны оценивают новый туристический сезон по-разному. В этом году опыт России по внутреннему туризму, по внутренним перемещениям был невероятным удачным. Я думаю, что им можно будет воспользоваться. Очевидность эпидситуации будет понятна чуть-чуть попозже", - добавила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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