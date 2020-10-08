https://ria.ru/20201008/deti-1578846769.html

В Роспотребнадзоре назвали процент тяжело переболевших COVID-19 детей

Более 47 тысяч детей в России перенесли COVID-19 за первое полугодие 2020 года, тяжелое течение было у 0,2%, заявил замдиректора ФБУН "Центральный... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:18

2020-10-08T15:18

2020-10-08T15:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Более 47 тысяч детей в России перенесли COVID-19 за первое полугодие 2020 года, тяжелое течение было у 0,2%, заявил замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."За первое полугодие 2020 года в РФ зарегистрировано 47253 случая COVID-19 у детей, что в целом составило 8,2% от общего числа заболевших COVID-19 в России", - сказал Горелов на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность".Он уточнил, что гендерных различных по заболеваемости коронавирусом среди детей не отмечалось, а заболеваемость регистрировалась во всех возрастных категориях."У детей в основном преобладали среднетяжелые и легкие формы заболевания. Тяжелая форма инфекции регистрировалась только у 0,2% детей в когорте заболевших в РФ", - пояснил Горелов.Он подчеркнул, что при этом потеря обоняния и вкуса отмечалась у детей достаточно редко.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578633110.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество