https://ria.ru/20201008/deti-1578846769.html
В Роспотребнадзоре назвали процент тяжело переболевших COVID-19 детей
Более 47 тысяч детей в России перенесли COVID-19 за первое полугодие 2020 года, тяжелое течение было у 0,2%, заявил замдиректора ФБУН "Центральный... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:18
2020-10-08T15:18
2020-10-08T15:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Более 47 тысяч детей в России перенесли COVID-19 за первое полугодие 2020 года, тяжелое течение было у 0,2%, заявил замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Горелов</a>."За первое полугодие 2020 года в РФ зарегистрировано 47253 случая COVID-19 у детей, что в целом составило 8,2% от общего числа заболевших COVID-19 в России", - сказал Горелов на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность".Он уточнил, что гендерных различных по заболеваемости коронавирусом среди детей не отмечалось, а заболеваемость регистрировалась во всех возрастных категориях."У детей в основном преобладали среднетяжелые и легкие формы заболевания. Тяжелая форма инфекции регистрировалась только у 0,2% детей в когорте заболевших в РФ", - пояснил Горелов.Он подчеркнул, что при этом потеря обоняния и вкуса отмечалась у детей достаточно редко.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/koronavirus-1578633110.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество