https://ria.ru/20201008/derevya-1578670799.html

При строительстве больницы в Севастополе сохранят редкие деревья

При строительстве больницы скорой медицинской помощи в Севастополе не будут уничтожены редкие деревья, растущие на территории. Рабочие уже аккуратно выкопали и... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:00

2020-10-08T08:00

2020-10-08T11:28

хорошие новости

хорошие новости

балаклава

севастополь

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>При строительстве больницы скорой медицинской помощи в Севастополе не будут уничтожены редкие деревья, растущие на территории. Рабочие уже аккуратно выкопали и перевезли на территорию питомника ГАУ "Севастопольский лесхоз" в Балаклаве около 300 саженцев, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Больница скорой помощи очень нужна Севастополю, и после общественных обсуждений было решено ее строить, рассказал вице-губернатор города Владимир Базаров.По словам Базарова, дополнительно пересадят и совсем молодые краснокнижные деревья можжевельника и сосны крымской. Их перевезут в питомник, будут поливать и удобрять, а когда деревья окрепнут, пересадят в район Камышового шоссе и Мекензиевого лесничества."Все деревья будут находиться на карантине, который обеспечит им в дальнейшем хорошую приживаемость при пересадке в грунты. За ними будут ухаживать квалифицированные специалисты, которые знают, как правильно выращивать растения", — рассказал исполняющий обязанности директора ГАУ "Севастопольский лесхоз" Александр Плахий.В процессе пересадки краснокнижных растений активно участвуют севастопольские экологи и общественники."Все свои действия мы будем открыто показывать и отчитываться перед жителями города, действовать в рамках природоохранного законодательства. Кроме того, после пересадки в грунты мы будем обеспечивать трехлетний уход за этими насаждениями, чтобы они максимально приживались", — отметила начальник главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.Процесс изъятия и компенсации зеленых насаждений происходит открыто, с привлечением общественности и СМИ.

https://ria.ru/20201003/monitoring-1578005886.html

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балаклава

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, балаклава, севастополь