https://ria.ru/20201008/derevya-1578670799.html
При строительстве больницы в Севастополе сохранят редкие деревья
При строительстве больницы скорой медицинской помощи в Севастополе не будут уничтожены редкие деревья, растущие на территории. Рабочие уже аккуратно выкопали и... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T08:00
2020-10-08T08:00
2020-10-08T11:28
хорошие новости
хорошие новости
балаклава
севастополь
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>При строительстве больницы скорой медицинской помощи в Севастополе не будут уничтожены редкие деревья, растущие на территории. Рабочие уже аккуратно выкопали и перевезли на территорию питомника ГАУ "Севастопольский лесхоз" в Балаклаве около 300 саженцев, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.Больница скорой помощи очень нужна Севастополю, и после общественных обсуждений было решено ее строить, рассказал вице-губернатор города Владимир Базаров.По словам Базарова, дополнительно пересадят и совсем молодые краснокнижные деревья можжевельника и сосны крымской. Их перевезут в питомник, будут поливать и удобрять, а когда деревья окрепнут, пересадят в район Камышового шоссе и Мекензиевого лесничества."Все деревья будут находиться на карантине, который обеспечит им в дальнейшем хорошую приживаемость при пересадке в грунты. За ними будут ухаживать квалифицированные специалисты, которые знают, как правильно выращивать растения", — рассказал исполняющий обязанности директора ГАУ "Севастопольский лесхоз" Александр Плахий.В процессе пересадки краснокнижных растений активно участвуют севастопольские экологи и общественники."Все свои действия мы будем открыто показывать и отчитываться перед жителями города, действовать в рамках природоохранного законодательства. Кроме того, после пересадки в грунты мы будем обеспечивать трехлетний уход за этими насаждениями, чтобы они максимально приживались", — отметила начальник главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.Процесс изъятия и компенсации зеленых насаждений происходит открыто, с привлечением общественности и СМИ.
https://ria.ru/20201003/monitoring-1578005886.html
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балаклава
севастополь
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, балаклава, севастополь
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. При строительстве больницы скорой медицинской помощи в Севастополе не будут уничтожены редкие деревья, растущие на территории. Рабочие уже аккуратно выкопали и перевезли на территорию питомника ГАУ "Севастопольский лесхоз" в Балаклаве около 300 саженцев, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Больница скорой помощи очень нужна Севастополю, и после общественных обсуждений было решено ее строить, рассказал вице-губернатор города Владимир Базаров.
"На участке всего 10,6 тысячи деревьев, из них 5,6 тысячи — краснокнижные. Три тысячи деревьев мы не трогаем совсем — они не попадают в пятно застройки. Возле них будем очень аккуратно передвигаться. По вырубленным деревьям мы сделаем компенсационную высадку таких же пород деревьев в двойном размере", — отметил он.
По словам Базарова, дополнительно пересадят и совсем молодые краснокнижные деревья можжевельника и сосны крымской. Их перевезут в питомник, будут поливать и удобрять, а когда деревья окрепнут, пересадят в район Камышового шоссе и Мекензиевого лесничества.
"Все деревья будут находиться на карантине, который обеспечит им в дальнейшем хорошую приживаемость при пересадке в грунты. За ними будут ухаживать квалифицированные специалисты, которые знают, как правильно выращивать растения", — рассказал исполняющий обязанности директора ГАУ "Севастопольский лесхоз" Александр Плахий.
В процессе пересадки краснокнижных растений активно участвуют севастопольские экологи и общественники.
"Все свои действия мы будем открыто показывать и отчитываться перед жителями города, действовать в рамках природоохранного законодательства. Кроме того, после пересадки в грунты мы будем обеспечивать трехлетний уход за этими насаждениями, чтобы они максимально приживались", — отметила начальник главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.
Процесс изъятия и компенсации зеленых насаждений происходит открыто, с привлечением общественности и СМИ.