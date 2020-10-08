https://ria.ru/20201008/dengi-1578835894.html

В Хакасии школьница сбросила с балкона и раздала друзьям деньги родителей

Школьница в хакасском Саяногорске сбросила с балкона и раздала друзьям 30 тысяч рублей, доказывая, что богата, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:37

2020-10-08T14:37

2020-10-08T14:38

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика хакасия

саяногорск

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Школьница в хакасском <a href="http://ria.ru/location_Sajanogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Саяногорске</a> сбросила с балкона и раздала друзьям 30 тысяч рублей, доказывая, что богата, сообщает региональный главк <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a>."Девочка, зная, где у родителей лежит крупная сумма, взяла деньги и скинула их с балкона, а позже, видя, что мама и папа не заметили пропажу, дарила деньги ребятам из соседних дворов. Таким образом девочка потратила 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В полиции пояснили, что к участковому обратился отец девочки с просьбой найти 30 тысяч рублей, которые его дочь сбросила с балкона.Ученица четвертого класса рассказала, что ребята хвастались между собой новыми гаджетами, и она решила доказать им свое богатство. По ее словам, именно для этого она и раздавала деньги.Полицейские провели с родителями и школьницей профилактическую беседу, ребенок теперь будет состоять на профилактическом учете в городской полиции.

https://ria.ru/20200929/karta-1577919429.html

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республика хакасия

саяногорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика хакасия, саяногорск, происшествия