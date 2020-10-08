https://ria.ru/20201008/debaty-1578911136.html

Байден надеется на перенос дебатов

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден вместо отмененных Дональдом Трампом дебатов ответит на вопросы избирателей, предлагает... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:32

2020-10-08T19:32

2020-10-08T19:32

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> вместо отмененных <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> дебатов ответит на вопросы избирателей, предлагает перенести запланированные на 15 октября дебаты на 22 октября, сообщила заместитель руководителя штаба Байдена Кэйт Бедингфилд."Учитывая отказ президента участвовать в дебатах 15 октября, мы надеемся, что Комиссия по дебатам перенесет их на 22 октября, чтобы президент не смог избежать ответственности", - говорится в заявлении Бедингфилд.По ее словам, у избирателей должна быть возможность "задать вопросы обоим кандидатам напрямую"."Каждый президент с 1992 года участвовал в таком мероприятии, и это будет позором для Дональда Трампа - быть первым отказавшимся от этого", - заявила представитель Байдена.

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире