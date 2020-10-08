Байден надеется на перенос дебатов
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден вместо отмененных Дональдом Трампом дебатов ответит на вопросы избирателей, предлагает перенести запланированные на 15 октября дебаты на 22 октября, сообщила заместитель руководителя штаба Байдена Кэйт Бедингфилд.
"Джо Байден был готов принять предложению CPD (Комиссии по президентским дебатам - ред.) о проведении виртуальной встречи, но президент отказался. Дональд Трамп очевидно не хочет отвечать на вопросы избирателей о его провалах в (борьбе) с COVID и в экономике. В результате Джо Байден найдет подходящую возможность, чтобы ответить на вопросы избирателей 15 октября, как он уже делал несколько раз в последние недели", - сообщил предвыборный штаб кандидата от демократов.
"Учитывая отказ президента участвовать в дебатах 15 октября, мы надеемся, что Комиссия по дебатам перенесет их на 22 октября, чтобы президент не смог избежать ответственности", - говорится в заявлении Бедингфилд.
По ее словам, у избирателей должна быть возможность "задать вопросы обоим кандидатам напрямую".
"Каждый президент с 1992 года участвовал в таком мероприятии, и это будет позором для Дональда Трампа - быть первым отказавшимся от этого", - заявила представитель Байдена.
5 октября, 08:00Коронавирус сам выбрал следующего президента США