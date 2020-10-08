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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201008/debaty-1578844376.html
Трамп выступил против виртуальных дебатов с Байденом
Президент США Дональд Трамп выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:10
2020-10-08T15:34
президентские выборы в сша — 2020
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> в виртуальном формате."Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал он в четверг по телефону в эфире телеканала <a href="https://www.foxbusiness.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox Business</a>.Трамп высказал мнение, что организационная комиссия пытается защитить Байдена.Ранее телеканал C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов сообщил, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.Кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/tramp-1578502667.html
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
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Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп выступил против виртуальных дебатов с Байденом

15:10 08.10.2020 (обновлено: 15:34 08.10.2020)
 
© REUTERS / Adnan AbidiПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Adnan Abidi
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате.
"Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал он в четверг по телефону в эфире телеканала Fox Business.
Трамп высказал мнение, что организационная комиссия пытается защитить Байдена.
Ранее телеканал C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов сообщил, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Хендерсоне, штат Невада - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 18:50
COVID как не бывало. Трамп готов ко вторым дебатам с Байденом
Кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.
Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 08:00
Коронавирус сам выбрал следующего президента США
 
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Президентские выборы в США — 2020Коронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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