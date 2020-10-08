https://ria.ru/20201008/debaty-1578844376.html

Трамп выступил против виртуальных дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:10

2020-10-08T15:10

2020-10-08T15:34

президентские выборы в сша — 2020

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> в виртуальном формате."Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал он в четверг по телефону в эфире телеканала <a href="https://www.foxbusiness.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox Business</a>.Трамп высказал мнение, что организационная комиссия пытается защитить Байдена.Ранее телеканал C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов сообщил, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.Кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/tramp-1578502667.html

https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, сша, в мире