https://ria.ru/20201008/debaty-1578844376.html
Трамп выступил против виртуальных дебатов с Байденом
Президент США Дональд Трамп выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:10
2020-10-08T15:10
2020-10-08T15:34
президентские выборы в сша — 2020
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> выступил против проведения дебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> в виртуальном формате."Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты", - сказал он в четверг по телефону в эфире телеканала <a href="https://www.foxbusiness.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox Business</a>.Трамп высказал мнение, что организационная комиссия пытается защитить Байдена.Ранее телеканал C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов сообщил, что намеченные на 15 октября вторые предвыборные дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате.Кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/tramp-1578502667.html
https://ria.ru/20201005/vybory-1578188517.html
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, джо байден, сша, в мире