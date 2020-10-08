https://ria.ru/20201008/debaty-1578842112.html
Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате
Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена пройдут 15 октября в виртуальном... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:57
2020-10-08T14:57
2020-10-08T14:57
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Вторые предвыборные дебаты президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> и кандидата в президенты от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> пройдут 15 октября в виртуальном формате, сообщает телеканала <a href="https://www.c-span.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">C-SPAN</a> со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов.Отмечается, что кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
https://ria.ru/20200930/debaty-1578004880.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире