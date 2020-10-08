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Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате
Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена пройдут 15 октября в виртуальном... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:57
2020-10-08T14:57
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Вторые предвыборные дебаты президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> и кандидата в президенты от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> пройдут 15 октября в виртуальном формате, сообщает телеканала <a href="https://www.c-span.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">C-SPAN</a> со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов.Отмечается, что кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в виртуальном формате

14:57 08.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена пройдут 15 октября в виртуальном формате, сообщает телеканала C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов.
Отмечается, что кандидаты будут принимать участие в дебатах, находясь в разных местах. Модератор дебатов будет курировать их из Майами. Данные меры были приняты, чтобы защитить здоровье и безопасность участников.
Ранее Трамп, у которого выявили коронавирус, вернулся в Белый дом.
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в Кливленде, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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