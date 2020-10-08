https://ria.ru/20201008/craig-1578578103.html

Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет

Английский актер Дэниел Крейг, с которым в апреле 2021 года выйдет фильм "Не время умирать", где он последний раз сыграет Джеймса Бонда, в беседе с ведущим... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T03:26

2020-10-08T03:26

2020-10-08T03:26

культура

джимми фэллон

коронавирус covid-19

кино и сериалы

новости культуры

джеймс бонд

дэниел крейг

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Английский актер Дэниел Крейг, с которым в апреле 2021 года выйдет фильм "Не время умирать", где он последний раз сыграет Джеймса Бонда, в беседе с ведущим Джимми Фэллоном обратился к будущему агенту 007 и дал ему совет, <a href="https://www.harpersbazaar.com/uk/culture/culture-news/a34281399/daniel-craig-advice-next-bond/" target="_blank">сообщает</a> Harpers Bazaar. Англичанин также рассказал о своем решении отказаться от культовой шпионской франшизы, объяснив: "Я сделал все, что смог, а также рад, что вернулся и поставил для себя точку. До этого история выглядела не законченной". Последний фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр" вышел в 2015-м году. Перерыв почти в шесть лет Дэниел Крейг объяснил тем, что ему "просто нужно было время, чтобы отвлечься". Он также прокомментировал перенос даты выхода 25-го фильма бондианы "Не время умирать", премьеру которого отложили во второй раз из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20201006/bond-1578236351.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джимми фэллон, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, дэниел крейг