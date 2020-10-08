Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "007: Спектр"
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Английский актер Дэниел Крейг, с которым в апреле 2021 года выйдет фильм "Не время умирать", где он последний раз сыграет Джеймса Бонда, в беседе с ведущим Джимми Фэллоном обратился к будущему агенту 007 и дал ему совет, сообщает Harpers Bazaar.
"Не облажайся. Все-таки это удивительный и красивый проект", – заявил Крейг.
Англичанин также рассказал о своем решении отказаться от культовой шпионской франшизы, объяснив: "Я сделал все, что смог, а также рад, что вернулся и поставил для себя точку. До этого история выглядела не законченной".
Последний фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр" вышел в 2015-м году. Перерыв почти в шесть лет Дэниел Крейг объяснил тем, что ему "просто нужно было время, чтобы отвлечься".
"Как только я это сделал, мы сразу начали говорить о работе над продолжением, новых сюжетных линиях, а также о том, что для этого потребуется", – пояснил актер.
Он также прокомментировал перенос даты выхода 25-го фильма бондианы "Не время умирать", премьеру которого отложили во второй раз из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
"Сейчас "еще не время" для его выпуска", – подчеркнул Дэниел Крейг.