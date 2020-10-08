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https://ria.ru/20201008/craig-1578578103.html
Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет
Английский актер Дэниел Крейг, с которым в апреле 2021 года выйдет фильм "Не время умирать", где он последний раз сыграет Джеймса Бонда, в беседе с ведущим... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T03:26
2020-10-08T03:26
культура
джимми фэллон
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
джеймс бонд
дэниел крейг
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Английский актер Дэниел Крейг, с которым в апреле 2021 года выйдет фильм "Не время умирать", где он последний раз сыграет Джеймса Бонда, в беседе с ведущим Джимми Фэллоном обратился к будущему агенту 007 и дал ему совет, <a href="https://www.harpersbazaar.com/uk/culture/culture-news/a34281399/daniel-craig-advice-next-bond/" target="_blank">сообщает</a> Harpers Bazaar. Англичанин также рассказал о своем решении отказаться от культовой шпионской франшизы, объяснив: "Я сделал все, что смог, а также рад, что вернулся и поставил для себя точку. До этого история выглядела не законченной". Последний фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр" вышел в 2015-м году. Перерыв почти в шесть лет Дэниел Крейг объяснил тем, что ему "просто нужно было время, чтобы отвлечься". Он также прокомментировал перенос даты выхода 25-го фильма бондианы "Не время умирать", премьеру которого отложили во второй раз из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20201006/bond-1578236351.html
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джимми фэллон, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, дэниел крейг

Дэниел Крейг обратился к новому Джеймсу Бонду и дал ему совет

03:26 08.10.2020
 
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "007: Спектр"
Кадр из фильма 007: Спектр - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Английский актер Дэниел Крейг, с которым в апреле 2021 года выйдет фильм "Не время умирать", где он последний раз сыграет Джеймса Бонда, в беседе с ведущим Джимми Фэллоном обратился к будущему агенту 007 и дал ему совет, сообщает Harpers Bazaar.

"Не облажайся. Все-таки это удивительный и красивый проект", – заявил Крейг.

Англичанин также рассказал о своем решении отказаться от культовой шпионской франшизы, объяснив: "Я сделал все, что смог, а также рад, что вернулся и поставил для себя точку. До этого история выглядела не законченной".
Последний фильм о Джеймсе Бонде "007: Спектр" вышел в 2015-м году. Перерыв почти в шесть лет Дэниел Крейг объяснил тем, что ему "просто нужно было время, чтобы отвлечься".

"Как только я это сделал, мы сразу начали говорить о работе над продолжением, новых сюжетных линиях, а также о том, что для этого потребуется", – пояснил актер.

Он также прокомментировал перенос даты выхода 25-го фильма бондианы "Не время умирать", премьеру которого отложили во второй раз из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
"Сейчас "еще не время" для его выпуска", – подчеркнул Дэниел Крейг.
Кадр из фильма «007: Координаты «Скайфолл» - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
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КультураДжимми ФэллонКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыДжеймс БондДэниел Крейг
 
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