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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/covid-19-1578936388.html
Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в сентябре учителя редко заражались COVID-19, больше всего заболевших оказалось среди офисных работников. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:34
2020-10-08T23:34
распространение нового коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> рассказала, что в сентябре учителя редко заражались COVID-19, больше всего заболевших оказалось среди офисных работников."Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре - это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения", - заявила Попова в интервью <a href="https://rg.ru/2020/10/08/anna-popova-my-eshche-ne-znaem-vseh-posledstvij-koronavirusa.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской Газете</a>".Попова отметила, что учителей должным образом защищают маски, которые они должны носить, когда они общаются друг с другом. На сегодняшний день почти нет случаев, когда бы учитель заразился от ребенка, добавила она.Также глава Роспотребнадзора рассказала, что если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистанционное обучение."Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают", - заявила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201008/uzhestochenie-1578911275.html
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РИА Новости
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19

23:34 08.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в сентябре учителя редко заражались COVID-19, больше всего заболевших оказалось среди офисных работников.
"Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре - это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения", - заявила Попова в интервью "Российской Газете".
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Попова отметила, что учителей должным образом защищают маски, которые они должны носить, когда они общаются друг с другом. На сегодняшний день почти нет случаев, когда бы учитель заразился от ребенка, добавила она.
Также глава Роспотребнадзора рассказала, что если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистанционное обучение.
"Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают", - заявила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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