https://ria.ru/20201008/covid-19-1578936388.html

Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в сентябре учителя редко заражались COVID-19, больше всего заболевших оказалось среди офисных работников. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T23:34

2020-10-08T23:34

2020-10-08T23:34

распространение нового коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> рассказала, что в сентябре учителя редко заражались COVID-19, больше всего заболевших оказалось среди офисных работников."Учителя, кстати, ковидом болеют редко. Больше всего заболевших в сентябре - это офисные работники. Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения", - заявила Попова в интервью <a href="https://rg.ru/2020/10/08/anna-popova-my-eshche-ne-znaem-vseh-posledstvij-koronavirusa.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Российской Газете</a>".Попова отметила, что учителей должным образом защищают маски, которые они должны носить, когда они общаются друг с другом. На сегодняшний день почти нет случаев, когда бы учитель заразился от ребенка, добавила она.Также глава Роспотребнадзора рассказала, что если в классе есть несколько заболевших, то уже возможно переводить класс на дистанционное обучение."Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают", - заявила Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201008/uzhestochenie-1578911275.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество