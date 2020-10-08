https://ria.ru/20201008/byudzhet-1578845799.html
Кубань отмечает рост поступления доходов в бюджет
Краснодарский край, несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, отмечает рост поступления доходов в бюджет, к 2025 году планируется достичь показателя в 450... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:15
2020-10-08T15:15
2020-10-08T15:15
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, отмечает рост поступления доходов в бюджет, к 2025 году планируется достичь показателя в 450 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>."Сегодняшние темпы восстановления и развития экономики позволяют нам не отказываться от ранее поставленных целей стратегии социально-экономического развития региона. К 2025 мы ставим себе планку по доходам в 450 миллиардов рублей", - сказал Кондратьев.По его словам, уже сейчас, несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, регион фиксирует положительную динамику поступления доходов в бюджет."Последние два месяца есть рост по всем основным доходным источникам. Значительно повлияли меры поддержки бизнеса в период пандемии. За счет федеральных и краевых средств оказана поддержка бизнесу по 93 направлениям, помощь получили 140 тысяч субъектов МСП", - отметил губернатор.Он добавил, что в последнем пакете поддержки финансовую помощь получили транспортные предприятия, организации допобразования, курортный бизнес."На уровень прошлогоднего, рекордного для края бюджета мы, конечно, не выйдем. Доходы, без учета разовых платежей 2019 года, снизятся на 20 миллиардов, но эта цифра уже меньше, чем прогнозировалось изначально. К показателям 2019 года планируем вернуться уже в следующем году", - заключил глава края.
https://ria.ru/20201007/ovoschi-1578708931.html
https://ria.ru/20201007/vino-1578572174.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Краснодарский край
, несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, отмечает рост поступления доходов в бюджет, к 2025 году планируется достичь показателя в 450 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев
.
"Сегодняшние темпы восстановления и развития экономики позволяют нам не отказываться от ранее поставленных целей стратегии социально-экономического развития региона. К 2025 мы ставим себе планку по доходам в 450 миллиардов рублей", - сказал Кондратьев.
По его словам, уже сейчас, несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, регион фиксирует положительную динамику поступления доходов в бюджет.
"Последние два месяца есть рост по всем основным доходным источникам. Значительно повлияли меры поддержки бизнеса в период пандемии. За счет федеральных и краевых средств оказана поддержка бизнесу по 93 направлениям, помощь получили 140 тысяч субъектов МСП", - отметил губернатор.
Он добавил, что в последнем пакете поддержки финансовую помощь получили транспортные предприятия, организации допобразования, курортный бизнес.
"На уровень прошлогоднего, рекордного для края бюджета мы, конечно, не выйдем. Доходы, без учета разовых платежей 2019 года, снизятся на 20 миллиардов, но эта цифра уже меньше, чем прогнозировалось изначально. К показателям 2019 года планируем вернуться уже в следующем году", - заключил глава края.