https://ria.ru/20201008/bolnitsa-1578902622.html

В нижегородской больнице имени Семашко открыли отделение реабилитации

Отделение медицинской реабилитации на 30 коек для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы создано в Нижегородской областной клинической... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:37

2020-10-08T18:37

2020-10-08T18:37

нижегородская область

глеб никитин

здоровье - общество

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости.</strong> Отделение медицинской реабилитации на 30 коек для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы создано в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко, сообщает пресс-служба правительства региона.Как отметил губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> Глеб Никитин, на открытие отделения потребовалось около 5,8 миллиона рублей, средства выделены из регионального бюджета. Также для отделения реабилитации было закуплено свыше 200 единиц специального высокотехнологичного оборудования на сумму 19 миллионов рублей из федерального бюджета. Это, в частности, аппараты с биологической обратной связью, в том числе мотомед и стабилотренажер.<a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Никитин</a> подчеркнул, что в отделении будут проходить реабилитацию пациенты со всего региона. "Реализация таких мероприятий является важным дополнением национального проекта "Здравоохранение". Отделение реабилитации в областной больнице сможет принимать до 600 человек в год. Это значит, что люди получают шанс вернуться к нормальной жизни", - сказал глава региона.Дооснащение медицинских организаций новым высокотехнологичным оборудованием ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение". Губернатор Нижегородской области неоднократно подчеркивал, что оно организовано для того, чтобы сделать раннюю диагностику и малоинвазивное вмешательство доступными нижегородцам, помочь врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам.

https://ria.ru/20200913/vaktsina-1577171282.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область, общество