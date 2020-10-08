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Нижегородская область
https://ria.ru/20201008/bolnitsa-1578902622.html
В нижегородской больнице имени Семашко открыли отделение реабилитации
Отделение медицинской реабилитации на 30 коек для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы создано в Нижегородской областной клинической... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:37
2020-10-08T18:37
нижегородская область
глеб никитин
здоровье - общество
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости.</strong> Отделение медицинской реабилитации на 30 коек для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы создано в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко, сообщает пресс-служба правительства региона.Как отметил губернатор <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> Глеб Никитин, на открытие отделения потребовалось около 5,8 миллиона рублей, средства выделены из регионального бюджета. Также для отделения реабилитации было закуплено свыше 200 единиц специального высокотехнологичного оборудования на сумму 19 миллионов рублей из федерального бюджета. Это, в частности, аппараты с биологической обратной связью, в том числе мотомед и стабилотренажер.<a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Никитин</a> подчеркнул, что в отделении будут проходить реабилитацию пациенты со всего региона. "Реализация таких мероприятий является важным дополнением национального проекта "Здравоохранение". Отделение реабилитации в областной больнице сможет принимать до 600 человек в год. Это значит, что люди получают шанс вернуться к нормальной жизни", - сказал глава региона.Дооснащение медицинских организаций новым высокотехнологичным оборудованием ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение". Губернатор Нижегородской области неоднократно подчеркивал, что оно организовано для того, чтобы сделать раннюю диагностику и малоинвазивное вмешательство доступными нижегородцам, помочь врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам.
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глеб никитин, здоровье - общество, нижегородская область, общество

В нижегородской больнице имени Семашко открыли отделение реабилитации

18:37 08.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТабличка на дверях отделения в клинической больнице "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко в Москве
Табличка на дверях отделения в клинической больнице РЖД-Медицина имени Н. А. Семашко в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Отделение медицинской реабилитации на 30 коек для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы создано в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на открытие отделения потребовалось около 5,8 миллиона рублей, средства выделены из регионального бюджета. Также для отделения реабилитации было закуплено свыше 200 единиц специального высокотехнологичного оборудования на сумму 19 миллионов рублей из федерального бюджета. Это, в частности, аппараты с биологической обратной связью, в том числе мотомед и стабилотренажер.
Никитин подчеркнул, что в отделении будут проходить реабилитацию пациенты со всего региона. "Реализация таких мероприятий является важным дополнением национального проекта "Здравоохранение". Отделение реабилитации в областной больнице сможет принимать до 600 человек в год. Это значит, что люди получают шанс вернуться к нормальной жизни", - сказал глава региона.
Дооснащение медицинских организаций новым высокотехнологичным оборудованием ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение". Губернатор Нижегородской области неоднократно подчеркивал, что оно организовано для того, чтобы сделать раннюю диагностику и малоинвазивное вмешательство доступными нижегородцам, помочь врачам спасать жизни и возвращать здоровье пациентам.

"Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы. Указ президента страны Владимира Путина о национальных целях до 2030 года даст возможность планировать новые этапы обновления базы медучреждений", - отметил Никитин.

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