https://ria.ru/20201008/boepripasy-1578760948.html

Снаряды на горящих складах под Рязанью хранились на 43 открытых площадках

Артиллерийские снаряды на горящих военных складах в Рязанской области находились на 43 открытых площадках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:33

2020-10-08T09:33

2020-10-08T10:37

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Артиллерийские снаряды на горящих военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> находились на 43 открытых площадках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 миллиметра находились на 43 открытых площадках", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего на территории воинской части расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном подземные.Собеседник агентства напомнил, что общая вместимость складов с ракетно-артиллерийским вооружением на момент пожара составляла порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий", сейчас движение восстановлено. Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали.

https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Заместитель Минобороны РФ о ликвидации последствий ЧС в Рязанской области Заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков: "Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий ЧС в Рязанской области". 2020-10-08T09:33 true PT2M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия