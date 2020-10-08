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Снаряды на горящих складах под Рязанью хранились на 43 открытых площадках
Артиллерийские снаряды на горящих военных складах в Рязанской области находились на 43 открытых площадках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:33
2020-10-08T10:37
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Артиллерийские снаряды на горящих военных складах в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> находились на 43 открытых площадках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 миллиметра находились на 43 открытых площадках", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего на территории воинской части расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном подземные.Собеседник агентства напомнил, что общая вместимость складов с ракетно-артиллерийским вооружением на момент пожара составляла порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий", сейчас движение восстановлено. Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали.
https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html
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рязанская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Заместитель Минобороны РФ о ликвидации последствий ЧС в Рязанской области
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

Снаряды на горящих складах под Рязанью хранились на 43 открытых площадках

09:33 08.10.2020 (обновлено: 10:37 08.10.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской областиСотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Артиллерийские снаряды на горящих военных складах в Рязанской области находились на 43 открытых площадках, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Осколочно-фугасные боеприпасы калибра 152 миллиметра находились на 43 открытых площадках", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего на территории воинской части расположены 113 хранилищ с боеприпасами, в основном подземные.
Собеседник агентства напомнил, что общая вместимость складов с ракетно-артиллерийским вооружением на момент пожара составляла порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий", сейчас движение восстановлено. Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали.
Дым с места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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