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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578796760.html
Лукашенко заявил, что не собирается изолировать страну из-за COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 по-прежнему не намерен изолировать страну. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:12
2020-10-08T12:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
здоровье - общество
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 по-прежнему не намерен изолировать страну.По словам главы государства, у людей не было бы работы и "даже малейшей зарплаты", а экономика страны обрушилась бы.В Белоруссии на фоне пандемии коронавируса не вводили карантин, комендантский час, не накладывали ограничений на передвижение людей. Свои границы республика не закрывала. Между тем гражданам рекомендовано усилить социальное дистанцирование, соблюдать личную гигиену, носить маски в общественных местах.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> на среду, в стране число выявленных случаев инфицирования составило 81 505, скончались в общей сложности 874 человека.В конце июля Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/vaktsina-1578206423.html
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что не собирается изолировать страну из-за COVID-19

12:12 08.10.2020
 
© REUTERS / Tut.ByПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© REUTERS / Tut.By
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 по-прежнему не намерен изолировать страну.

"На сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну (из-за коронавируса – ред.). Не намерен. Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте, или в феврале, или в апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Кыргызстан. Вот один в один бы это было", - заявил Лукашенко на совещании в Минске. Отрывок из его выступления разместил Telegram-канал "Пул первого".

По словам главы государства, у людей не было бы работы и "даже малейшей зарплаты", а экономика страны обрушилась бы.
В Белоруссии на фоне пандемии коронавируса не вводили карантин, комендантский час, не накладывали ограничений на передвижение людей. Свои границы республика не закрывала. Между тем гражданам рекомендовано усилить социальное дистанцирование, соблюдать личную гигиену, носить маски в общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным минздрава Белоруссии на среду, в стране число выявленных случаев инфицирования составило 81 505, скончались в общей сложности 874 человека.
В конце июля Лукашенко заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения БелоруссииЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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