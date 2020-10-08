Лукашенко заявил, что не собирается изолировать страну из-за COVID-19

"На сегодняшний день, как складывается ситуация, не намерен изолировать и закрывать страну (из-за коронавируса – ред.). Не намерен. Если бы мы это сделали, теперь это уже видно на практике, в марте, или в феврале, или в апреле, мы бы пожинали плоды, которые пожинает сегодня Кыргызстан. Вот один в один бы это было", - заявил Лукашенко на совещании в Минске. Отрывок из его выступления разместил Telegram-канал "Пул первого".