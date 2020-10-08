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МСП Банк повысил максимальный размер кредита самозанятым до 1 млн рублей
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличивает вдвое максимальный размер беззалогового кредита для самозанятых предпринимателей - до 1 миллиона рублей,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:43
2020-10-08T11:43
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, увеличивает вдвое максимальный размер беззалогового кредита для самозанятых предпринимателей - до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.Ставка по кредиту фиксированная и составляет 7,75% годовых сроком до 3 лет. Как считают в банке, увеличение максимальной суммы кредита позволит самозанятым предпринимателям расширить спектр приобретаемого оборудования и повысить качество оказываемых услуг.В сообщении отмечается, что МСП Банк стал первым банком в России, который начал рассматривать самозанятых граждан как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них специальный кредитный продукт. Цель кредита может быть любой.Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, для получения кредита в МСП Банке требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справки из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.Среди уже профинансированных банком предпринимателей - представители различных отраслей. Например, строители берут кредиты для закупки оборудования, перевозчики – для покупки новых автомобилей, парикмахеры – для аренды помещения и закупки расходных материалов, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201002/bank-1578100863.html
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк повысил максимальный размер кредита самозанятым до 1 млн рублей

11:43 08.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, увеличивает вдвое максимальный размер беззалогового кредита для самозанятых предпринимателей - до 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
Ставка по кредиту фиксированная и составляет 7,75% годовых сроком до 3 лет. Как считают в банке, увеличение максимальной суммы кредита позволит самозанятым предпринимателям расширить спектр приобретаемого оборудования и повысить качество оказываемых услуг.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 12:35
МСП Банк поддержал пермский стартап по переработке пластика
В сообщении отмечается, что МСП Банк стал первым банком в России, который начал рассматривать самозанятых граждан как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них специальный кредитный продукт. Цель кредита может быть любой.
Специально для самозанятых предпринимателей МСП Банк предусмотрел упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, которая обеспечивает быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов. Таким образом, для получения кредита в МСП Банке требуется в онлайн-формате заполнить заявку и анкету через систему дистанционного кредитования банка АИС НГС (smbfin.ru), а также приложить справки из сервиса "Мой налог". Счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
Среди уже профинансированных банком предпринимателей - представители различных отраслей. Например, строители берут кредиты для закупки оборудования, перевозчики – для покупки новых автомобилей, парикмахеры – для аренды помещения и закупки расходных материалов, пояснили в пресс-службе.
 
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Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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