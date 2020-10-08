https://ria.ru/20201008/armeniya-1578790807.html

Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности

Президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:50

2020-10-08T11:50

2020-10-08T13:49

армен саркисян

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на <a href="https://www.president.am/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> президента.О причинах увольнения не сообщается.Другим указом президента врио главы СНБ назначен замдиректора службы Микаел Амбарцумян.

https://ria.ru/20201008/gaubitsy-1578770153.html

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армения

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армен саркисян, армения, в мире