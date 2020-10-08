https://ria.ru/20201008/armeniya-1578790807.html
Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:50
2020-10-08T11:50
2020-10-08T13:49
армен саркисян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578793424_0:0:1670:939_1400x0_80_0_0_840240d676d07f7f190a30ddff59f6b5.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на <a href="https://www.president.am/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> президента.О причинах увольнения не сообщается.Другим указом президента врио главы СНБ назначен замдиректора службы Микаел Амбарцумян.
https://ria.ru/20201008/gaubitsy-1578770153.html
Семен Разумов
Начал убирать прозападников потихоньку, долго думал.
41
4
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578793424_31:0:1309:959_1400x0_80_0_0_4a3c10077b9d30058a11ed9ec8ebfe3b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армен саркисян, армения, в мире