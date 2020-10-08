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Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:50
2020-10-08T13:49
армен саркисян
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Armen_Sarkisjan/" target="_blank" data-auto="true">Армен Саркисян</a> уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на <a href="https://www.president.am/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> президента.О причинах увольнения не сообщается.Другим указом президента врио главы СНБ назначен замдиректора службы Микаел Амбарцумян.
https://ria.ru/20201008/gaubitsy-1578770153.html
Начал убирать прозападников потихоньку, долго думал.
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности

11:50 08.10.2020 (обновлено: 13:49 08.10.2020)
 
© Фото : Аппарат премьер-министра Республики АрменияДиректор СНБ Армении Аргишти Кярамян
Директор СНБ Армении Аргишти Кярамян - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Аппарат премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 окт — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента.
О причинах увольнения не сообщается.
Другим указом президента врио главы СНБ назначен замдиректора службы Микаел Амбарцумян.
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