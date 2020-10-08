https://ria.ru/20201008/alkogol-1578928699.html

Минпромторг не готов разрешить продажу алкоголя в интернете

Минпромторг РФ не ожидает начала интернет-продаж алкоголя в России в ближайшее время, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T22:01

2020-10-08T22:01

2020-10-08T22:01

россия

роскачество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

алкоголь

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> РФ не ожидает начала интернет-продаж алкоголя в России в ближайшее время, заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.В ходе сессии "Закон о вине и перспективы российского виноделия", которая состоялась в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень", замруководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> <a href="http://ria.ru/person_ilya-loevskiy/" target="_blank" data-auto="true">Илья Лоевский</a> спросил <a href="http://ria.ru/person_Lev_Kuznecov/" target="_blank" data-auto="true">Кузнецова</a>, имеются ли подвижки в направлении разрешения начала продаж алкоголя через интернет в России."Пока сейчас, в ближайшее время, наверное, ждать этого не стоит. Я бы так сказал", - ответил директор департамента.Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. Минфин РФ в 2018 году вносил в правительство законопроект, предполагавший запуск с 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, однако он так и не был принят. Против онлайн-торговли алкоголем последовательно выступают Минздрав и <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a>.Многие россияне в связи с распространением в стране коронавируса COVID-19 начиная с марта переходили на домашний режим самоизоляции. Это подтолкнуло власти вновь вернуться к обсуждению темы легализации онлайн-торговли алкоголем. Между тем статс-секретарь - замминистра финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Sazanov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Сазанов</a> в сентябре заявлял, что законопроект об интернет-торговле алкоголем в России сейчас неактуален и его нет в повестке.

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html

https://ria.ru/20200903/alkogol-1576659431.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алкоголь, общество