https://ria.ru/20201008/akter-1578788570.html

В Москве погиб 26-летний актер Ринат Кафиятуллин

Двадцатишестилетний мужчина утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:42

2020-10-08T11:42

2020-10-08T12:57

ринат кафиятуллин

культура

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578787371_0:0:1600:900_1400x0_80_0_0_6ef39b3f1c25373a393ba3e638cd4831.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Двадцатишестилетний мужчина утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.По предварительной информации, мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть.Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту инцидента.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, погибший — актер <a href="https://ria.ru/person_rinat-kafiyatullin/" target="_blank">Ринат Кафиятуллин</a>.Артисту было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.

never ever Пьют они там - вот и тонут, никчемщина. 22

Ярослав Винокуров везде должен сидеть спасатель в бассейнах ,закрыть к чертям все эти псевдо бассейны где нету и все ! 17

9

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат кафиятуллин, москва, происшествия