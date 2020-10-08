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https://ria.ru/20201008/akter-1578788570.html
В Москве погиб 26-летний актер Ринат Кафиятуллин
Двадцатишестилетний мужчина утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:42
2020-10-08T12:57
ринат кафиятуллин
культура
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Двадцатишестилетний мужчина утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.По предварительной информации, мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть.Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту инцидента.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, погибший — актер <a href="https://ria.ru/person_rinat-kafiyatullin/" target="_blank">Ринат Кафиятуллин</a>.Артисту было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
Пьют они там - вот и тонут, никчемщина.
22
везде должен сидеть спасатель в бассейнах ,закрыть к чертям все эти псевдо бассейны где нету и все !
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москва
РИА Новости
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ринат кафиятуллин, москва, происшествия

В Москве погиб 26-летний актер Ринат Кафиятуллин

11:42 08.10.2020 (обновлено: 12:57 08.10.2020)
 
© Фото : @rinoeye/InstagramРинат Кафиятуллин
Ринат Кафиятуллин - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : @rinoeye/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Двадцатишестилетний мужчина утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По предварительной информации, мужчина почувствовал себя плохо и начал тонуть.
Сотрудники бассейна попытались оказать помощь пострадавшему, однако он скончался до приезда скорой помощи.
Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, погибший — актер Ринат Кафиятуллин.
Артисту было 26 лет. Он работал в Молодежном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
 
Обсудить9
КультураРинат КафиятуллинМоскваПроисшествия
 
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