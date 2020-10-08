Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html
Адыгея получит дополнительные средства в связи с пандемией COVID-19
Дополнительные 66 миллионов рублей выделены Адыгее для выплат на детей и поддержки соцработников, помогающих больным коронавирусом, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T22:55
2020-10-08T22:55
республика адыгея
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мурат кумпилов
коронавирусы
республика адыгея
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151103/38/1511033844_0:256:2732:1793_1400x0_80_0_0_44bb5f9b9d56b8121ec92267340be673.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости.</strong> Дополнительные 66 миллионов рублей выделены Адыгее для выплат на детей и поддержки соцработников, помогающих больным коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>."Правительство РФ утвердило выделение <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">Республике Адыгея</a> дополнительных средств на реализацию инициатив президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в связи с пандемией COVID-19. Так, 57,6 миллиона рублей дополнительной помощи будет направлено республике на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Еще 8,7 миллиона рублей поступят на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска", - говорится в сообщении.Отмечается, что это решение было принято правительством после одобрения комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Резника</a>."В Адыгее работа по осуществлению всех социальных выплат и стимулирующих доплат находится на постоянном контроле. Перед руководителями отраслевых министерств я поставил задачу обеспечить своевременное и в полном объеме доведение средств до получателей", – приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
https://ria.ru/20201008/vykhodnye-1578883593.html
республика адыгея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151103/38/1511033844_1:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1d118afebe6e8faf82efeb1541b4dc7e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурат кумпилов, коронавирусы, республика адыгея, общество

Адыгея получит дополнительные средства в связи с пандемией COVID-19

22:55 08.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Майкоп
Город Майкоп - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Дополнительные 66 миллионов рублей выделены Адыгее для выплат на детей и поддержки соцработников, помогающих больным коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.
"Правительство РФ утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств на реализацию инициатив президента России Владимира Путина в связи с пандемией COVID-19. Так, 57,6 миллиона рублей дополнительной помощи будет направлено республике на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Еще 8,7 миллиона рублей поступят на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска", - говорится в сообщении.
Девушка и молодой человек смотрят телевизор - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 17:34Распространение нового коронавируса
Минздрав призвал россиян оставаться дома в выходные
Отмечается, что это решение было принято правительством после одобрения комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи Владислава Резника.
"В Адыгее работа по осуществлению всех социальных выплат и стимулирующих доплат находится на постоянном контроле. Перед руководителями отраслевых министерств я поставил задачу обеспечить своевременное и в полном объеме доведение средств до получателей", – приводит слова Кумпилова его пресс-служба.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах

Другие новости региона читайте здесь>>>

 
Обсудить0
Республика АдыгеяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурат КумпиловКоронавирусыРеспублика АдыгеяОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
22:27Власти Армении ужесточили режим военного положения
22:11Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
22:08Армения заявила об уничтожении семи азербайджанских беспилотников
22:06Роспотребнадзор опечатал отделение Альфа-банка в Москве
22:01Минпромторг не готов разрешить продажу алкоголя в интернете
Лента новостейМолния