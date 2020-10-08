https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html

Адыгея получит дополнительные средства в связи с пандемией COVID-19

Дополнительные 66 миллионов рублей выделены Адыгее для выплат на детей и поддержки соцработников, помогающих больным коронавирусом, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T22:55

2020-10-08T22:55

2020-10-08T22:55

республика адыгея

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мурат кумпилов

коронавирусы

республика адыгея

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости.</strong> Дополнительные 66 миллионов рублей выделены Адыгее для выплат на детей и поддержки соцработников, помогающих больным коронавирусом, сообщает пресс-служба главы республики <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>."Правительство РФ утвердило выделение <a href="http://ria.ru/location_Adygeja/" target="_blank" data-auto="true">Республике Адыгея</a> дополнительных средств на реализацию инициатив президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в связи с пандемией COVID-19. Так, 57,6 миллиона рублей дополнительной помощи будет направлено республике на финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Еще 8,7 миллиона рублей поступят на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска", - говорится в сообщении.Отмечается, что это решение было принято правительством после одобрения комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной думы от Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Резника</a>."В Адыгее работа по осуществлению всех социальных выплат и стимулирующих доплат находится на постоянном контроле. Перед руководителями отраслевых министерств я поставил задачу обеспечить своевременное и в полном объеме доведение средств до получателей", – приводит слова Кумпилова его пресс-служба.

https://ria.ru/20201008/vykhodnye-1578883593.html

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурат кумпилов, коронавирусы, республика адыгея, общество