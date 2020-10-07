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https://ria.ru/20201007/zinichev-1578735951.html
Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
Глава МЧС России Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по чрезвычайным происшествиям в Рязанской области, после совещания он осмотрел территорию, где... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T23:09
2020-10-07T23:09
взрывы на складах в рязанской области
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> провел заседание оперштаба по чрезвычайным происшествиям в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, после совещания он осмотрел территорию, где пострадали жилые строения, сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. К вечеру интенсивность снизилась примерно до одного разрыва в 10 минут. По последним данным медиков, пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы."Министр МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Булгаковым</a> провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области. Первое, на чем был сделан акцент, - это работа с населением по размещению их в пункты временного размещения (ПВР), особое внимание обратили на помощь маломобильным гражданам и детям... После совещания ... Зиничев провел осмотр территории, где пострадали жилые строения", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время развернуты и подготовлены к работе пять ПВР на 610 человек, в двух ПВР размещены 139 человек, в том числе 24 ребенка. В населенном пункте Шелемишевские Хутора и Дегтярка, предварительно, от огня пострадали 17 строений.Отмечается, что к 21.30 к месту убыла аэромобильная группировка (АМГ) ГУ МЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>: 100 человек и 26 единиц техники, в том числе 10 автоцистерн. В готовности к убытию АМГ Ногинского, Тульского спасательных центров, ГУ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>.Как добавили в сообщении, в места, где пострадали жилые строения, будут направлены спасатели и техника МЧС России, которая уже выдвигается из трех соседних областей. По окончанию работ проведут оценку ущерба.
https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html
https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html
рязанская область
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Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.
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взрывы на складах в рязанской области, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, безопасность, происшествия

Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области

23:09 07.10.2020
 
© материал предоставлен МЧС РоссииМинистр МЧС России Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
Министр МЧС России Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© материал предоставлен МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев провел заседание оперштаба по чрезвычайным происшествиям в Рязанской области, после совещания он осмотрел территорию, где пострадали жилые строения, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд. К вечеру интенсивность снизилась примерно до одного разрыва в 10 минут. По последним данным медиков, пострадали восемь человек, пять из них госпитализированы.
"Министр МЧС России Евгений Зиничев совместно с заместителем министра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области. Первое, на чем был сделан акцент, - это работа с населением по размещению их в пункты временного размещения (ПВР), особое внимание обратили на помощь маломобильным гражданам и детям... После совещания ... Зиничев провел осмотр территории, где пострадали жилые строения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время развернуты и подготовлены к работе пять ПВР на 610 человек, в двух ПВР размещены 139 человек, в том числе 24 ребенка. В населенном пункте Шелемишевские Хутора и Дегтярка, предварительно, от огня пострадали 17 строений.
Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 16:57
ЧП на военных складах и полигонах в России в 2018-2020 годах
Отмечается, что к 21.30 к месту убыла аэромобильная группировка (АМГ) ГУ МЧС России по Московской области: 100 человек и 26 единиц техники, в том числе 10 автоцистерн. В готовности к убытию АМГ Ногинского, Тульского спасательных центров, ГУ Москвы и Тульской области.
Как добавили в сообщении, в места, где пострадали жилые строения, будут направлены спасатели и техника МЧС России, которая уже выдвигается из трех соседних областей. По окончанию работ проведут оценку ущерба.
Дым с места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 20:32
Очевидцы рассказали о взрывах на военном складе под Рязанью
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьБезопасностьПроисшествия
 
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