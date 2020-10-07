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Глава МЧС вылетел в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами
Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в Рязанскую область, где горят военные склады, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики министерства РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:26
2020-10-07T17:07
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> вылетел в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанскую область</a>, где горят военные склады, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики министерства Жанна Терехова."Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинский район</a> Рязанской области, где произошло чрезвычайное происшествие на территории складов с боеприпасами", - сказала Терехова.Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы. Эвакуируют более 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий".
рязанская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
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видео, взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия
Глава МЧС вылетел в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в Рязанскую область, где горят военные склады, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики министерства Жанна Терехова.
2020-10-07T16:26
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Глава МЧС вылетел в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами

16:26 07.10.2020 (обновлено: 17:07 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги
Глава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Алексей Колчин
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в Рязанскую область, где горят военные склады, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики министерства Жанна Терехова.
"Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Скопинский район Рязанской области, где произошло чрезвычайное происшествие на территории складов с боеприпасами", - сказала Терехова.
Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы. Эвакуируют более 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий".
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьПроисшествия
 
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