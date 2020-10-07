https://ria.ru/20201007/zinichev-1578656402.html

Глава МЧС вылетел в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами

Глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в Рязанскую область, где горят военные склады, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики министерства РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:26

2020-10-07T16:26

2020-10-07T17:07

взрывы на складах в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> вылетел в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанскую область</a>, где горят военные склады, сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики министерства Жанна Терехова."Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинский район</a> Рязанской области, где произошло чрезвычайное происшествие на территории складов с боеприпасами", - сказала Терехова.Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы. Эвакуируют более 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий".

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T16:26 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия