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https://ria.ru/20201007/zarplata-1578545169.html
Россияне рассказали, какое увеличение зарплаты их устроит
Топ-менеджеры и рабочие чаще представителей других профессий хотят повышения зарплат более чем в десять раз, показало исследование HeadHunter, которое имеется в РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T06:17
2020-10-07T06:17
россия
headhunter
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Топ-менеджеры и рабочие чаще представителей других профессий хотят повышения зарплат более чем в десять раз, показало исследование <a href="https://ria.ru/organization_HeadHunter" target="_blank">HeadHunter</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Говоря о том, во сколько раз должна быть увеличена их зарплата, чтобы она их устроила, 39% респондентов заявили об увеличении в 1,5-2 раза, 30% - в 2-3 раза, 12% - в 3-4 раза. Около 7% респондентов были бы довольны зарплатой, увеличенной менее чем в 1,5 раза.При этом в группе специалистов, которых удовлетворил бы рост зарплаты более, чем в 10 раз, наибольшую долю составляют представители высшего менеджмента (6%) и рабочего персонала (7%). А представители сферы закупок и управления персонала даже не думают о таком увеличении зарплат.При этом, говоря о том, как изменился уровень их зарплат по сравнению с началом 2020 года, 54% отметили, что не заметили изменений, 18% заявили о росте зарплаты, а 26% - о ее уменьшении.Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201005/zarplata-1578200426.html
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россия
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россия, headhunter, москва, общество

Россияне рассказали, какое увеличение зарплаты их устроит

06:17 07.10.2020
 
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Depositphotos / Fascinadora
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Топ-менеджеры и рабочие чаще представителей других профессий хотят повышения зарплат более чем в десять раз, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Говоря о том, во сколько раз должна быть увеличена их зарплата, чтобы она их устроила, 39% респондентов заявили об увеличении в 1,5-2 раза, 30% - в 2-3 раза, 12% - в 3-4 раза. Около 7% респондентов были бы довольны зарплатой, увеличенной менее чем в 1,5 раза.
При этом в группе специалистов, которых удовлетворил бы рост зарплаты более, чем в 10 раз, наибольшую долю составляют представители высшего менеджмента (6%) и рабочего персонала (7%). А представители сферы закупок и управления персонала даже не думают о таком увеличении зарплат.
При этом, говоря о том, как изменился уровень их зарплат по сравнению с началом 2020 года, 54% отметили, что не заметили изменений, 18% заявили о росте зарплаты, а 26% - о ее уменьшении.
Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 06:07
Стали известны вакансии в Москве с самой высокой зарплатой
 
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