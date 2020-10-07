https://ria.ru/20201007/zarplata-1578545169.html

Россияне рассказали, какое увеличение зарплаты их устроит

Топ-менеджеры и рабочие чаще представителей других профессий хотят повышения зарплат более чем в десять раз, показало исследование HeadHunter, которое имеется в РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T06:17

2020-10-07T06:17

2020-10-07T06:17

россия

headhunter

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Топ-менеджеры и рабочие чаще представителей других профессий хотят повышения зарплат более чем в десять раз, показало исследование <a href="https://ria.ru/organization_HeadHunter" target="_blank">HeadHunter</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Говоря о том, во сколько раз должна быть увеличена их зарплата, чтобы она их устроила, 39% респондентов заявили об увеличении в 1,5-2 раза, 30% - в 2-3 раза, 12% - в 3-4 раза. Около 7% респондентов были бы довольны зарплатой, увеличенной менее чем в 1,5 раза.При этом в группе специалистов, которых удовлетворил бы рост зарплаты более, чем в 10 раз, наибольшую долю составляют представители высшего менеджмента (6%) и рабочего персонала (7%). А представители сферы закупок и управления персонала даже не думают о таком увеличении зарплат.При этом, говоря о том, как изменился уровень их зарплат по сравнению с началом 2020 года, 54% отметили, что не заметили изменений, 18% заявили о росте зарплаты, а 26% - о ее уменьшении.Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201005/zarplata-1578200426.html

3

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, headhunter, москва, общество