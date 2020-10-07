В Совфеде предложили дополнить законопроект о правительстве
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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту считает необходимым предусмотреть в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если представленная президентом в Совфед для консультаций кандидатура силового министра не нашла поддержки сенаторов.
"Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предлагается также предусмотреть механизм дальнейших действий в случае, если Совет Федерации не поддерживает представленную президентом Российской Федерации кандидатуру", - говорится в отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству, в котором цитируются замечания комитета по регламенту. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и комитет по регламенту поддержали концепцию законопроекта.
В соответствии с поправками в Конституцию, Совет Федерации участвует в проведении консультаций по предложенным президентом кандидатурам федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.