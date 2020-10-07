https://ria.ru/20201007/zakonodatelstvo-1578637512.html

В Совфеде предложили дополнить законопроект о правительстве

Комитет Совета Федерации по регламенту считает необходимым предусмотреть в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:07

2020-10-07T15:07

2020-10-07T15:07

законодательство

совет федерации рф

политика

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a> по регламенту считает необходимым предусмотреть в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если представленная президентом в Совфед для консультаций кандидатура силового министра не нашла поддержки сенаторов."Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предлагается также предусмотреть механизм дальнейших действий в случае, если Совет Федерации не поддерживает представленную президентом Российской Федерации кандидатуру", - говорится в отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству, в котором цитируются замечания комитета по регламенту. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и комитет по регламенту поддержали концепцию законопроекта.В соответствии с поправками в Конституцию, <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> участвует в проведении консультаций по предложенным президентом кандидатурам федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

https://ria.ru/20201007/zakonodatelstvo-1578628165.html

https://ria.ru/20201007/zakonodatelstvo-1578619403.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательство, совет федерации рф, политика