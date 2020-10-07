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В Совфеде предложили дополнить законопроект о правительстве
Комитет Совета Федерации по регламенту считает необходимым предусмотреть в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:07
2020-10-07T15:07
законодательство
совет федерации рф
политика
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a> по регламенту считает необходимым предусмотреть в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если представленная президентом в Совфед для консультаций кандидатура силового министра не нашла поддержки сенаторов."Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предлагается также предусмотреть механизм дальнейших действий в случае, если Совет Федерации не поддерживает представленную президентом Российской Федерации кандидатуру", - говорится в отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству, в котором цитируются замечания комитета по регламенту. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и комитет по регламенту поддержали концепцию законопроекта.В соответствии с поправками в Конституцию, <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> участвует в проведении консультаций по предложенным президентом кандидатурам федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.
https://ria.ru/20201007/zakonodatelstvo-1578628165.html
https://ria.ru/20201007/zakonodatelstvo-1578619403.html
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законодательство, совет федерации рф, политика

В Совфеде предложили дополнить законопроект о правительстве

15:07 07.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по регламенту считает необходимым предусмотреть в законопроекте о правительстве механизм дальнейших действий в случае, если представленная президентом в Совфед для консультаций кандидатура силового министра не нашла поддержки сенаторов.
"Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предлагается также предусмотреть механизм дальнейших действий в случае, если Совет Федерации не поддерживает представленную президентом Российской Федерации кандидатуру", - говорится в отзыве комитета Совфеда по конституционному законодательству, в котором цитируются замечания комитета по регламенту. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Депутаты в зале заседаний Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 14:38
В Совфеде предложили увеличить срок консультаций о кандидатурах министров
Профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству и комитет по регламенту поддержали концепцию законопроекта.
В соответствии с поправками в Конституцию, Совет Федерации участвует в проведении консультаций по предложенным президентом кандидатурам федеральных министров, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.
Посетители у здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 14:05
В Совфеде поддержали концепцию законопроектов о правительстве и КС
 
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