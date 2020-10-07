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Захарова представила песню "Лезгинка" на свои стихи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила песню "Лезгинка", для которой написала стихи. Автором музыки и исполнителем выступила народная... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T21:56
2020-10-07T21:56
россия
наргиз (певица)
мария захарова
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> представила песню "Лезгинка", для которой написала стихи. Автором музыки и исполнителем выступила народная артистка Чечни Айна Гетагазова.Говоря в эфире "Русского радио" о выборе автора музыки, Захарова рассказала, что не её слово было решающим, это решала комиссия профессионалов, но она тоже участвовала в обсуждении."Мне понравилась и мелодия и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины", - поделилась Мария Захарова.В сентябре прошлого года она объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи.Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", рассказав, что у нее с детства "особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось".Она озвучила текст будущей композиции: "Где лезгинка – Солнце,/ Там, где Солнце – горы,/ А где горы – небо, / И под ним просторы. / Помоги мне ветер, / Подари свободу, / Я танцую танец гордого народа,/ Мне не страшно, мама, / Я за все отвечу, / Как орел взлетаю я судьбе навстречу".В конце сентября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь выразила себя в лирике - певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Успенская</a> выпустила песню на стихи высокопоставленного дипломата.В апреле Захарова в своем аккаунте в Facebook опубликовала клип на песню "До предела" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максима Фадеева</a> и певицы Валерии. В одном из комментариев под ней официальный представитель МИД РФ отметила, что является автором текста песни. В 2017 певица <a href="http://ria.ru/person_nargiz-pevitsa/" target="_blank" data-auto="true">Наргиз</a> на открытии Московского международного кинофестиваля исполнила песню на стихи Захаровой "Верните память".
https://ria.ru/20191118/1561089161.html
https://ria.ru/20190822/1557797066.html
Стихи не плохие. Видимо у сотрудников МИДа, много свободного времени. Поэтому и бардак в их хозяйстве
16
ВИА Песни и Пляски, а не МИД.
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россия
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россия, наргиз (певица), мария захарова

Захарова представила песню "Лезгинка" на свои стихи

21:56 07.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила песню "Лезгинка", для которой написала стихи. Автором музыки и исполнителем выступила народная артистка Чечни Айна Гетагазова.
Говоря в эфире "Русского радио" о выборе автора музыки, Захарова рассказала, что не её слово было решающим, это решала комиссия профессионалов, но она тоже участвовала в обсуждении.
"Мне понравилась и мелодия и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины", - поделилась Мария Захарова.
В сентябре прошлого года она объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи.
Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.11.2019
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Захарова рассказала, что не обсуждает с Лавровым свои стихи
Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", рассказав, что у нее с детства "особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось".
Она озвучила текст будущей композиции: "Где лезгинка – Солнце,/ Там, где Солнце – горы,/ А где горы – небо, / И под ним просторы. / Помоги мне ветер, / Подари свободу, / Я танцую танец гордого народа,/ Мне не страшно, мама, / Я за все отвечу, / Как орел взлетаю я судьбе навстречу".
В конце сентября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь выразила себя в лирике - певица Любовь Успенская выпустила песню на стихи высокопоставленного дипломата.
В апреле Захарова в своем аккаунте в Facebook опубликовала клип на песню "До предела" Максима Фадеева и певицы Валерии. В одном из комментариев под ней официальный представитель МИД РФ отметила, что является автором текста песни. В 2017 певица Наргиз на открытии Московского международного кинофестиваля исполнила песню на стихи Захаровой "Верните память".
Мария Захарова посетила на Машуке секцию обучения кавказским танцам. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.08.2019
22 августа 2019, 17:11
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
 
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РоссияНаргиз (певица)Мария Захарова
 
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