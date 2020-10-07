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Забайкальский край
https://ria.ru/20201007/zabaykale-1578617929.html
Более 40 посадочных площадок планируют восстановить в Забайкалье
В Забайкальском крае запланировано восстановить 46 посадочных площадок для развития сети внутренних авиаперевозок, сообщает министерства строительства,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:11
2020-10-07T14:11
забайкальский край
дальний восток
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<strong>ЧИТА, 7 окт - РИА Новости</strong>. В <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальском крае</a> запланировано восстановить 46 посадочных площадок для развития сети внутренних авиаперевозок, сообщает министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта края.Работы будут вестись в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденной правительством РФ."Сейчас в Забайкалье внутреннее авиасообщение организовано в девять труднодоступных и отдаленных населенных пунктов: это Усугли, Тунгокочен, Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренга, Красный Чикой, Менза, Чара. При этом в крае около 120 населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Утвержденные национальной программой развития Дальнего Востока мероприятия по развитию инфраструктуры, в том числе по восстановлению 46 посадочных площадок, позволят нам реализовать планы по расширению сети авиаперевозок, и, самое главное, обеспечить транспортную доступность для забайкальцев", — приводятся в сообщении слова замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергея Кривощекова.В нацпрограмме планы по развитию инфраструктуры воздушного транспорта в Забайкалье разделены на несколько этапов. В частности, с 2020 до 2024 года планируется реконструкция аэропортов в Чите и Чаре, с 2025 года - восстановление посадочных площадок и реконструкция аэропортов в Краснокаменске и Красном Чикое, отметили в министерстве.
https://ria.ru/20200928/zabaykale-1577870784.html
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дальний восток

Более 40 посадочных площадок планируют восстановить в Забайкалье

14:11 07.10.2020
 
© Фото из архива пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского краяБолее 40 посадочных площадок планируют восстановить в Забайкалье
Более 40 посадочных площадок планируют восстановить в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото из архива пресс-службы министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Читать ria.ru в
ЧИТА, 7 окт - РИА Новости. В Забайкальском крае запланировано восстановить 46 посадочных площадок для развития сети внутренних авиаперевозок, сообщает министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта края.
Работы будут вестись в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденной правительством РФ.
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"Сейчас в Забайкалье внутреннее авиасообщение организовано в девять труднодоступных и отдаленных населенных пунктов: это Усугли, Тунгокочен, Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренга, Красный Чикой, Менза, Чара. При этом в крае около 120 населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Утвержденные национальной программой развития Дальнего Востока мероприятия по развитию инфраструктуры, в том числе по восстановлению 46 посадочных площадок, позволят нам реализовать планы по расширению сети авиаперевозок, и, самое главное, обеспечить транспортную доступность для забайкальцев", — приводятся в сообщении слова замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергея Кривощекова.
В нацпрограмме планы по развитию инфраструктуры воздушного транспорта в Забайкалье разделены на несколько этапов. В частности, с 2020 до 2024 года планируется реконструкция аэропортов в Чите и Чаре, с 2025 года - восстановление посадочных площадок и реконструкция аэропортов в Краснокаменске и Красном Чикое, отметили в министерстве.
 
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Забайкальский крайДальний Восток
 
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