https://ria.ru/20201007/zabaykale-1578617929.html

Более 40 посадочных площадок планируют восстановить в Забайкалье

В Забайкальском крае запланировано восстановить 46 посадочных площадок для развития сети внутренних авиаперевозок, сообщает министерства строительства,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:11

2020-10-07T14:11

2020-10-07T14:11

забайкальский край

дальний восток

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<strong>ЧИТА, 7 окт - РИА Новости</strong>. В <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальском крае</a> запланировано восстановить 46 посадочных площадок для развития сети внутренних авиаперевозок, сообщает министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта края.Работы будут вестись в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденной правительством РФ."Сейчас в Забайкалье внутреннее авиасообщение организовано в девять труднодоступных и отдаленных населенных пунктов: это Усугли, Тунгокочен, Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренга, Красный Чикой, Менза, Чара. При этом в крае около 120 населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Утвержденные национальной программой развития Дальнего Востока мероприятия по развитию инфраструктуры, в том числе по восстановлению 46 посадочных площадок, позволят нам реализовать планы по расширению сети авиаперевозок, и, самое главное, обеспечить транспортную доступность для забайкальцев", — приводятся в сообщении слова замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Сергея Кривощекова.В нацпрограмме планы по развитию инфраструктуры воздушного транспорта в Забайкалье разделены на несколько этапов. В частности, с 2020 до 2024 года планируется реконструкция аэропортов в Чите и Чаре, с 2025 года - восстановление посадочных площадок и реконструкция аэропортов в Краснокаменске и Красном Чикое, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20200928/zabaykale-1577870784.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток