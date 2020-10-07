https://ria.ru/20201007/yugra-1578550515.html
Рост ВРП в Югре в 2021 году прогнозируют в пределах 2%
Рост валового регионального продукта (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа в 2021 году по сравнению с текущим годом прогнозируется на уровне 2%, сообщила... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T08:34
2020-10-07T08:34
2020-10-07T08:34
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
экономика
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 окт - РИА Новости.</strong> Рост валового регионального продукта (ВРП) <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> в 2021 году по сравнению с текущим годом прогнозируется на уровне 2%, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.Правительство автономного округа утвердило прогноз социально-экономического развития региона до 2023 года, на основе которого будет разрабатываться проект закона о трехлетнем бюджете Югры.Как пояснила глава автономного округа, прогноз социально-экономического развития Югры разработан в двух вариантах: консервативном и базовом. Так, базовый основан на тенденциях роста, восстановления сбалансированности экономики при безусловном выполнении принятых и принимаемых бюджетных обязательств, подчеркнула Комарова."В соответствии с разработанным сценарием прогнозируется рост ВРП в 2021 году до 2%, возобновление инвестиционного спроса, рост доходов населения, потребительского спроса, восстановление после экономического спада малого, среднего бизнеса", - приводит департамент общественных и внешних связей Югры слова Комаровой.Окружной департамент экономразвития предложил использовать базовый сценарий для разработки проекта закона о региональном бюджете на ближайшие три года. В свою очередь губернатор Югры поручила профильным департаментам предусмотреть при формировании государственных программ на трехлетний период "оптимальный комплекс решений, стимулирующих инвестиционную активность". Ранее Комарова подчеркивала, что одна из задач властей округа - увеличить за пять лет объем привлеченных в экономику инвестиций с 940 миллиардов рублей до 1,4 триллиона.ВРП Югры в 2019 году впервые преодолел планку в 4 триллиона рублей, при этом доля инвестиций в нем превышала 20%. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, по итогам 2020 года объем ВРП составит 4 триллиона рублей, а в 2021 году он должен вырасти до 4,11 триллиона.
https://ria.ru/20201002/obekty-1578110672.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, экономика
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 окт - РИА Новости.
Рост валового регионального продукта (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа
в 2021 году по сравнению с текущим годом прогнозируется на уровне 2%, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.
Правительство автономного округа утвердило прогноз социально-экономического развития региона до 2023 года, на основе которого будет разрабатываться проект закона о трехлетнем бюджете Югры.
Как пояснила глава автономного округа, прогноз социально-экономического развития Югры разработан в двух вариантах: консервативном и базовом. Так, базовый основан на тенденциях роста, восстановления сбалансированности экономики при безусловном выполнении принятых и принимаемых бюджетных обязательств, подчеркнула Комарова.
"В соответствии с разработанным сценарием прогнозируется рост ВРП в 2021 году до 2%, возобновление инвестиционного спроса, рост доходов населения, потребительского спроса, восстановление после экономического спада малого, среднего бизнеса", - приводит департамент общественных и внешних связей Югры слова Комаровой.
Окружной департамент экономразвития предложил использовать базовый сценарий для разработки проекта закона о региональном бюджете на ближайшие три года. В свою очередь губернатор Югры поручила профильным департаментам предусмотреть при формировании государственных программ на трехлетний период "оптимальный комплекс решений, стимулирующих инвестиционную активность". Ранее Комарова подчеркивала, что одна из задач властей округа - увеличить за пять лет объем привлеченных в экономику инвестиций с 940 миллиардов рублей до 1,4 триллиона.
ВРП Югры в 2019 году впервые преодолел планку в 4 триллиона рублей, при этом доля инвестиций в нем превышала 20%. Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, по итогам 2020 года объем ВРП составит 4 триллиона рублей, а в 2021 году он должен вырасти до 4,11 триллиона.