https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578712917.html

На территории арсенала в Рязанской области было более 110 хранилищ

Свыше 110 хранилищ с ракетами и артиллерийским вооружением находились на территории военных складов в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:09

2020-10-07T20:09

2020-10-07T20:23

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 110 хранилищ с ракетами и артиллерийским вооружением находились на территории военных складов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Всего на территории воинской части расположены 113 складов с ракетным и артиллерийским вооружением", - сказал собеседник агентства.По его словам, часть боеприпасов до момента пожара и последовавших взрывов находилась на открытых площадках.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.

https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661735.html

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T20:09 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, безопасность, в мире