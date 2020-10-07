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На территории арсенала в Рязанской области было более 110 хранилищ
Свыше 110 хранилищ с ракетами и артиллерийским вооружением находились на территории военных складов в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:09
2020-10-07T20:23
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 110 хранилищ с ракетами и артиллерийским вооружением находились на территории военных складов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Всего на территории воинской части расположены 113 складов с ракетным и артиллерийским вооружением", - сказал собеседник агентства.По его словам, часть боеприпасов до момента пожара и последовавших взрывов находилась на открытых площадках.Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
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рязанская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, безопасность, в мире

На территории арсенала в Рязанской области было более 110 хранилищ

20:09 07.10.2020 (обновлено: 20:23 07.10.2020)
 
© МЧС РоссииНа месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© МЧС России
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Свыше 110 хранилищ с ракетами и артиллерийским вооружением находились на территории военных складов в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Всего на территории воинской части расположены 113 складов с ракетным и артиллерийским вооружением", - сказал собеседник агентства.
По его словам, часть боеприпасов до момента пожара и последовавших взрывов находилась на открытых площадках.
Ранее сообщалось, что около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 16:57
ЧП на военных складах и полигонах в России в 2018-2020 годах
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьБезопасностьВ мире
 
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