https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578661024.html
Очевидец рассказал о взрывах на складах по Рязанью
Очевидец рассказал о взрывах боеприпасов на территории бывших военных складов в Рязанской области. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:42
2020-10-07T16:42
2020-10-07T16:42
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 07 окт - РИА Новости.</strong> Очевидец рассказал о взрывах боеприпасов на территории бывших военных складов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>.По его словам, прогремело два мощных взрыва. Он также отметил, что рядом с местом происшествия находится пилорама.Ранее в пресс-службе Западного военного округа заявили, что на территорию бывшего армейского арсенала в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинском районе</a> Рязанской области проник огонь, из-за чего начали взрываться складированные там боеприпасы. По данным ведомства, причиной пожара стала загоревшаяся трава.
https://ria.ru/20201007/trassa-1578646779.html
igalex233
"...бывшего армейского арсенала" - а такие бывают? Бардаком пованивает!
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6
рязанская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия