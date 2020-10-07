https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578643184.html
Снаряды в Рязанской области взрываются каждые 5-10 секунд
Взрывы снарядов на территории воинской части в Рязанской области гремят раз в 5-10 секунд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:29
2020-10-07T15:29
2020-10-07T15:34
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Взрывы снарядов на территории воинской части в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> гремят раз в 5-10 секунд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. Ближайшее село Кузьминка-2 эвакуировано, борьба с огнем продолжается."Боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд", - отметил собеседник агентства.
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рязанская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T15:29
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PT0M56S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, видео, рязанская область, происшествия