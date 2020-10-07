https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578643184.html

Снаряды в Рязанской области взрываются каждые 5-10 секунд

Взрывы снарядов на территории воинской части в Рязанской области гремят раз в 5-10 секунд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:29

2020-10-07T15:29

2020-10-07T15:34

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578634335_0:125:1200:800_1400x0_80_0_0_bc48efd85d6b5544ac5e64c4cc4935c9.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Взрывы снарядов на территории воинской части в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> гремят раз в 5-10 секунд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов перекинулся с загоревшейся травы. Ближайшее село Кузьминка-2 эвакуировано, борьба с огнем продолжается."Боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд", - отметил собеседник агентства.

7

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T15:29 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, видео, рязанская область, происшествия