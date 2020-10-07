https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578632921.html
Названа причина взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы, говорится в сообщении пресс-службы Западного... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:51
2020-10-07T14:51
2020-10-07T17:13
взрывы на складах в рязанской области
западный военный округ (зво)
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> перекинулся с загоревшейся травы, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа."Седьмого октября около 13.20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов <a href="https://ria.ru/organization_Zapadnyjj_voennyjj_okrug_ZVO" target="_blank">Западного военного округа</a> в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. На технической территории части "отмечаются отдельные взрывы боеприпасов", добавили в ЗВО."По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет... Угрозы близлежащим населенным пунктам нет", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201007/pozhar-1578598213.html
Бывший Спецназовец
Опять что то украли
64
Natalia Bikowa
Вот что так все просто, - трава загорелась (сама, что ли), перекинулась на склад... Такой шанс упустили! Диверсия это, - Германия мстит за Навального, Англия - за Скрипалей. Ну кто там ещё? Какая жалость.
63
21
рязанская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T14:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, западный военный округ (зво), рязанская область, происшествия