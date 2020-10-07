https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578632921.html

Названа причина взрывов на бывших военных складах в Рязанской области

Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перекинулся с загоревшейся травы, говорится в сообщении пресс-службы Западного... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:51

2020-10-07T14:51

2020-10-07T17:13

взрывы на складах в рязанской области

западный военный округ (зво)

рязанская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578640950_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_bc43df151fdc7274f11a31ff03b8d312.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Огонь на площадку хранения артиллерийских боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> перекинулся с загоревшейся травы, говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа."Седьмого октября около 13.20 на территории расположенного в лесистой местности склада хранения боеприпасов <a href="https://ria.ru/organization_Zapadnyjj_voennyjj_okrug_ZVO" target="_blank">Западного военного округа</a> в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области произошло возгорание травы. Порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении.Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. На технической территории части "отмечаются отдельные взрывы боеприпасов", добавили в ЗВО."По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет... Угрозы близлежащим населенным пунктам нет", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20201007/pozhar-1578598213.html

Бывший Спецназовец Опять что то украли 64

Natalia Bikowa Вот что так все просто, - трава загорелась (сама, что ли), перекинулась на склад... Такой шанс упустили! Диверсия это, - Германия мстит за Навального, Англия - за Скрипалей. Ну кто там ещё? Какая жалость. 63

21

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T14:51 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, западный военный округ (зво), рязанская область, происшествия