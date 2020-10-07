https://ria.ru/20201007/vzryv-1578687891.html

Восемь человек пострадали при взрывах в Рязанской области

Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:00

2020-10-07T18:00

2020-10-07T20:46

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578675816_0:90:352:288_1400x0_80_0_0_16ad1b0535a6ddfa7aa7e94e53291601.jpg

<strong>ВОРОНЕЖ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/">Рязанской области</a> выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов."Госпитализированы трое в Скопине, двое в Ряжске и трое амбулаторно", — заявил он.Ранее сообщалось о двух пострадавших, поступивших в Скопинский межрегиональный медицинский центр."Женщина, где-то лет 45, в тяжелом состоянии в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. И мужчина 53 лет, он в травматологическом отделении, его состояние — средней тяжести", — сказал Кузьминов.Он добавил, что у госпитализированного мужчины сотрясение головного мозга.В среду около 13:20 (мск) у поселка Желтухинский огонь с загоревшейся травы перекинулся на военные склады. Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.В тушении задействовали около 70 военнослужащих и десять единиц техники. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом вывозят местных жителей.Прокуратура начала проверку.

3

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T18:00 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия