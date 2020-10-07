https://ria.ru/20201007/vzryv-1578687891.html
Восемь человек пострадали при взрывах в Рязанской области
Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:00
2020-10-07T18:00
2020-10-07T20:46
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/">Рязанской области</a> выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов."Госпитализированы трое в Скопине, двое в Ряжске и трое амбулаторно", — заявил он.Ранее сообщалось о двух пострадавших, поступивших в Скопинский межрегиональный медицинский центр."Женщина, где-то лет 45, в тяжелом состоянии в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. И мужчина 53 лет, он в травматологическом отделении, его состояние — средней тяжести", — сказал Кузьминов.Он добавил, что у госпитализированного мужчины сотрясение головного мозга.В среду около 13:20 (мск) у поселка Желтухинский огонь с загоревшейся травы перекинулся на военные склады. Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.В тушении задействовали около 70 военнослужащих и десять единиц техники. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом вывозят местных жителей.Прокуратура начала проверку.
3
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T18:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 7 окт — РИА Новости.
Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в Рязанской области
выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
"Госпитализированы трое в Скопине, двое в Ряжске и трое амбулаторно", — заявил он.
Ранее сообщалось о двух пострадавших, поступивших в Скопинский межрегиональный медицинский центр.
"Женщина, где-то лет 45, в тяжелом состоянии в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. И мужчина 53 лет, он в травматологическом отделении, его состояние — средней тяжести", — сказал Кузьминов.
Он добавил, что у госпитализированного мужчины сотрясение головного мозга.
В среду около 13:20 (мск) у поселка Желтухинский огонь с загоревшейся травы перекинулся на военные склады. Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
В тушении задействовали около 70 военнослужащих и десять единиц техники. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом вывозят местных жителей.
Прокуратура начала проверку.