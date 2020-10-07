Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201007/vzryv-1578687891.html
Восемь человек пострадали при взрывах в Рязанской области
Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:00
2020-10-07T20:46
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578675816_0:90:352:288_1400x0_80_0_0_16ad1b0535a6ddfa7aa7e94e53291601.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 7 окт — РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/">Рязанской области</a> выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов."Госпитализированы трое&nbsp;в Скопине, двое в Ряжске и трое амбулаторно", — заявил он.Ранее сообщалось о двух пострадавших, поступивших в Скопинский межрегиональный медицинский центр."Женщина, где-то лет 45, в тяжелом состоянии в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. И мужчина 53 лет, он в травматологическом отделении, его состояние — средней тяжести", — сказал Кузьминов.Он добавил, что у госпитализированного мужчины сотрясение головного мозга.В среду около 13:20 (мск) у поселка Желтухинский огонь с загоревшейся травы перекинулся на военные склады. Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.В тушении задействовали около 70 военнослужащих и десять единиц техники. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом вывозят местных жителей.Прокуратура начала проверку.
3
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T18:00
true
PT0M56S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578675816_0:54:353:318_1400x0_80_0_0_947cf430833d415ebabbf2d81237befc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия
Восемь человек пострадали при взрывах в Рязанской области
ВОРОНЕЖ, 7 окт — РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
2020-10-07T18:00
true
PT0M56S

Восемь человек пострадали при взрывах в Рязанской области

18:00 07.10.2020 (обновлено: 20:46 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник" / Перейти в фотобанкДым с места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео
Дым с места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник"
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 окт — РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в Рязанской области выросло до восьми человек, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
"Госпитализированы трое в Скопине, двое в Ряжске и трое амбулаторно", — заявил он.
Ранее сообщалось о двух пострадавших, поступивших в Скопинский межрегиональный медицинский центр.
"Женщина, где-то лет 45, в тяжелом состоянии в реанимации, у нее тяжелая черепно-мозговая травма. И мужчина 53 лет, он в травматологическом отделении, его состояние — средней тяжести", — сказал Кузьминов.
Он добавил, что у госпитализированного мужчины сотрясение головного мозга.
В среду около 13:20 (мск) у поселка Желтухинский огонь с загоревшейся травы перекинулся на военные склады. Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.
В тушении задействовали около 70 военнослужащих и десять единиц техники. Из-за происшествия перекрыли федеральную трассу "Каспий". Из населенных пунктов рядом с арсеналом вывозят местных жителей.
Прокуратура начала проверку.
 
Обсудить3
Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния