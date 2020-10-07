https://ria.ru/20201007/vrachi-1578675009.html
Подмосковные врачи вернули пациенту возможность носить обувь
Врачи Ступинской областной клинической больницы вернули пациенту с сильнейшей деформацией стопы, иными словами "косточкой", вновь носить обувь, рассказали РИА... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T17:15
2020-10-07T17:15
2020-10-07T17:15
здоровье
московская область (подмосковье)
ступино
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Врачи <a href="https://ria.ru/location_Stupino/" target="_blank">Ступинской</a> областной клинической больницы вернули пациенту с сильнейшей деформацией стопы, иными словами "косточкой", вновь носить обувь, рассказали РИА Новости в пресс-службе больницы.По данным медучреждения, деформация стопы у обратившегося к врачам пациента была настолько выраженная, что он не мог ходить по улице – нога не помещалась в обувь. В целом, подобный недуг типичен для женщин и, чаще всего, возникает из-за ношения каблуков и неудобной обуви."У мужчины была вальгусная деформация большого пальца, которая сопровождалась поперечным плоскостопием. По сути этот дефект встречается часто, однако данный случай довольно редкий – деформация была выражена сильно и пациент столкнулся с тем, что просто не мог носить обувь", - рассказал травматолог больницы Авет Ширмазанян, слова которого приводятся в сообщении.При помощи хирургических методик, применённых в операции, а также последующей фиксацией титановыми имплантатами врачам удалось восстановить форму и нормальную биомеханику стопы, рассказал Ширмазанян. Поскольку операция сложная, пациент будет восстанавливаться не менее 6-8 недель, добавил врач."Мужчина быстро идет на поправку и довольно скоро сможет вновь гулять по улицам города, не чувствуя дискомфорта из-за обуви", - заключил травматолог.
https://ria.ru/20200825/operatsiya-1576290764.html
1
московская область (подмосковье)
ступино
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, московская область (подмосковье), ступино, общество
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.
Врачи Ступинской
областной клинической больницы вернули пациенту с сильнейшей деформацией стопы, иными словами "косточкой", вновь носить обувь, рассказали РИА Новости в пресс-службе больницы.
По данным медучреждения, деформация стопы у обратившегося к врачам пациента была настолько выраженная, что он не мог ходить по улице – нога не помещалась в обувь. В целом, подобный недуг типичен для женщин и, чаще всего, возникает из-за ношения каблуков и неудобной обуви.
"У мужчины была вальгусная деформация большого пальца, которая сопровождалась поперечным плоскостопием. По сути этот дефект встречается часто, однако данный случай довольно редкий – деформация была выражена сильно и пациент столкнулся с тем, что просто не мог носить обувь", - рассказал травматолог больницы Авет Ширмазанян, слова которого приводятся в сообщении.
При помощи хирургических методик, применённых в операции, а также последующей фиксацией титановыми имплантатами врачам удалось восстановить форму и нормальную биомеханику стопы, рассказал Ширмазанян. Поскольку операция сложная, пациент будет восстанавливаться не менее 6-8 недель, добавил врач.
"Мужчина быстро идет на поправку и довольно скоро сможет вновь гулять по улицам города, не чувствуя дискомфорта из-за обуви", - заключил травматолог.