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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/voz-1578624977.html
В ВОЗ выступили за введение ограничений по коронавирусу
Мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:31
2020-10-07T16:33
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Мир должен научиться жить с<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом</a>, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>."В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию", - сказала Вуйнович.По ее словам, когда число случаев стремительно растет и больницы находятся под угрозой перегрузки, самый быстрый способ добиться "выравнивания" числа случаев - это введение различных уровней ограничений.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 35 миллионов случаев заражения, более одного миллиона человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире

В ВОЗ выступили за введение ограничений по коронавирусу

14:31 07.10.2020 (обновлено: 16:33 07.10.2020)
 
© REUTERS / Aly Song/File PhotoЛюди в защитных масках на улице в Шанхае, Китай
Люди в защитных масках на улице в Шанхае, Китай - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© REUTERS / Aly Song/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
"В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию", - сказала Вуйнович.
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По ее словам, когда число случаев стремительно растет и больницы находятся под угрозой перегрузки, самый быстрый способ добиться "выравнивания" числа случаев - это введение различных уровней ограничений.

Теми, кто лучше всего могут оценить ситуацию и принять меры, являются местные эпидемиологические, медицинские и политические органы власти, действующие сообща и принимающие во внимание соображения, полученные от всех заинтересованных сторон: населения, медработников, бизнеса. ВОЗ обязательно внесет свой вклад и предложит рекомендации.

Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович
представитель Всемирной организации здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 35 миллионов случаев заражения, более одного миллиона человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЕвропаВ мире
 
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