https://ria.ru/20201007/voz-1578624977.html

В ВОЗ выступили за введение ограничений по коронавирусу

Мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:31

2020-10-07T14:31

2020-10-07T16:33

распространение нового коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

воз

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Мир должен научиться жить с<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом</a>, стараясь сохранить общества открытыми, однако при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="http://ria.ru/person_melita-vuynovich/" target="_blank" data-auto="true">Мелита Вуйнович</a>."В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ. Ранее вирус был вытеснен в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию", - сказала Вуйнович.По ее словам, когда число случаев стремительно растет и больницы находятся под угрозой перегрузки, самый быстрый способ добиться "выравнивания" числа случаев - это введение различных уровней ограничений.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 35 миллионов случаев заражения, более одного миллиона человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/prognozy-1578611064.html

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европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, европа, в мире