https://ria.ru/20201007/volochkova-1578656489.html

Возлюбленный сфотографировал Волочкову в провокационной позе

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, автором которого стал ее новый мужчина. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T16:26

2020-10-07T16:26

2020-10-07T16:26

шоубиз

анастасия волочкова

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Балерина <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Волочкова</a> опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, автором которого стал ее новый мужчина.В кадре полуобнаженная прима лежит на диване и укрывается пледом. При этом она демонстрирует свою знаменитую растяжку. Вместе подушки артистка использует своего кота и плюшевого медведя.В подписи к фото девушка подчеркивает, что ее запечатлел на камеру возлюбленный."Любимая подушечка в виде Лакки глазами любимого. А мы вообще решили этот день сделать выходным! Это такая свобода — позволить себе все, что хочется", — написала танцовщица в социальной сети.Фолловеры балерины не смогли прокомментировать пикантный снимок, так как она ограничила возможность оставлять комментарии на ее личной странице.

https://ria.ru/20200919/volochkova-1577479665.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия волочкова