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Шоубиз
https://ria.ru/20201007/volochkova-1578656489.html
Возлюбленный сфотографировал Волочкову в провокационной позе
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, автором которого стал ее новый мужчина. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T16:26
2020-10-07T16:26
шоубиз
анастасия волочкова
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Балерина <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Волочкова</a> опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, автором которого стал ее новый мужчина.В кадре полуобнаженная прима лежит на диване и укрывается пледом. При этом она демонстрирует свою знаменитую растяжку. Вместе подушки артистка использует своего кота и плюшевого медведя.В подписи к фото девушка подчеркивает, что ее запечатлел на камеру возлюбленный."Любимая подушечка в виде Лакки глазами любимого. А мы вообще решили этот день сделать выходным! Это такая свобода — позволить себе все, что хочется", — написала танцовщица в социальной сети.Фолловеры балерины не смогли прокомментировать пикантный снимок, так как она ограничила возможность оставлять комментарии на ее личной странице.
https://ria.ru/20200919/volochkova-1577479665.html
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анастасия волочкова

Возлюбленный сфотографировал Волочкову в провокационной позе

16:26 07.10.2020
 
© Анастасия Волочкова/InstagramСкриншот сторис Анастасии Волочковой
Скриншот сторис Анастасии Волочковой - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Анастасия Волочкова/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram провокационный снимок, автором которого стал ее новый мужчина.
В кадре полуобнаженная прима лежит на диване и укрывается пледом. При этом она демонстрирует свою знаменитую растяжку. Вместе подушки артистка использует своего кота и плюшевого медведя.
В подписи к фото девушка подчеркивает, что ее запечатлел на камеру возлюбленный.
"Любимая подушечка в виде Лакки глазами любимого. А мы вообще решили этот день сделать выходным! Это такая свобода — позволить себе все, что хочется", — написала танцовщица в социальной сети.
Фолловеры балерины не смогли прокомментировать пикантный снимок, так как она ограничила возможность оставлять комментарии на ее личной странице.
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ШоубизАнастасия Волочкова
 
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