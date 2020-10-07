https://ria.ru/20201007/vladimir-putinu-ispolnyaetsya-68-let-yarkie-kadry-iz-zhizni-prezidenta-1578669630.html
Владимиру Путину исполняется 68 лет: яркие кадры из жизни президента
Сегодня свой 68 день рождения отмечает российский президент Владимир Путин – 16 раз на посту главы государства.
2020-10-07T17:06
2020-10-07T17:06
2020-10-07T17:31
владимир путин
видео
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Днем – важные дела, а поздравления по традиции отложены на вечер, который Владимир Путин проведет в кругу своих друзей и близких. Вспомним самые яркие моменты его неофициальной жизни.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимиру Путину исполняется 68 лет: яркие кадры из жизни президента
Сегодня свой 68 день рождения отмечает российский президент Владимир Путин – 16 раз на посту главы государства.
Днем важные дела, а поздравления по традиции отложены на вечер, который Владимир Путин проведет в кругу своих друзей и близких.
Вспомним самые яркие моменты его неофициальной жизни.
2020-10-07T17:06
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PT1M09S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, владимир путин, видео
Владимиру Путину исполняется 68 лет: яркие кадры из жизни президента
17:06 07.10.2020 (обновлено: 17:31 07.10.2020)
Сегодня свой 68 день рождения отмечает российский президент Владимир Путин – 16 раз на посту главы государства.