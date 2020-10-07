https://ria.ru/20201007/vladimir-putinu-ispolnyaetsya-68-let-yarkie-kadry-iz-zhizni-prezidenta-1578669630.html

Владимиру Путину исполняется 68 лет: яркие кадры из жизни президента

Сегодня свой 68 день рождения отмечает российский президент Владимир Путин – 16 раз на посту главы государства.

2020-10-07T17:06

2020-10-07T17:06

2020-10-07T17:31

владимир путин

видео

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Днем – важные дела, а поздравления по традиции отложены на вечер, который Владимир Путин проведет в кругу своих друзей и близких. Вспомним самые яркие моменты его неофициальной жизни.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимиру Путину исполняется 68 лет: яркие кадры из жизни президента Сегодня свой 68 день рождения отмечает российский президент Владимир Путин – 16 раз на посту главы государства. Днем важные дела, а поздравления по традиции отложены на вечер, который Владимир Путин проведет в кругу своих друзей и близких. Вспомним самые яркие моменты его неофициальной жизни. 2020-10-07T17:06 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, владимир путин, видео