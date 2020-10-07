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В Венеции система шлюзов впервые защитила город от наводнения
В Венеции прошли испытания непогодой новые шлюзы, защищающие город от наводнения, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:46
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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. </strong>В Венеции прошли испытания непогодой новые шлюзы, защищающие город от наводнения, <a href="https://www.travelandleisure.com/travel-news/venice-flood-test-acqua-alta" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Ежегодно "высокая вода" — прилив высотой более 80 сантиметров — затопляет улицы. В прошлом году она поднималась на полтора метра над уровнем моря, были затоплены здания, нанесен ущерб достопримечательностям, в частности, базилике Сан-Марко. Но в этом году после установки 78 "затворов" этого удалось избежать. "На площади Сан-Марко не было даже лужи", — сообщил Альвизе Папа, сотрудник центра прогнозов и мониторинга приливов. Летом шлюзы проверялись несколько раз, а в прошедшие выходные они впервые прошли испытания в опасных погодных условиях. Проект их строительства планируется завершить в декабре 2021 года. После этого "затворы" будут активироваться всякий раз, когда вода будет подниматься более, чем на метр.Впрочем, критики новой системы считают, что шлюзы не спасут город от наводнений, сила которых будет увеличиваться в процессе изменения климата. Повышение уровня воды может привести к закрытию "затворов" на 150 или более дней в году, что превратит Венецианскую лагуну в застойное болото.
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туризм, новости - туризм, италия, венеция

В Венеции система шлюзов впервые защитила город от наводнения

10:46 07.10.2020 (обновлено: 10:56 07.10.2020)
 
© AP Photo / Claudio Furlan/LaPresse Желтые барьеры, возведенные для защиты от паводка в Венеции, северная Италия
Желтые барьеры, возведенные для защиты от паводка в Венеции, северная Италия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© AP Photo / Claudio Furlan/LaPresse
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. В Венеции прошли испытания непогодой новые шлюзы, защищающие город от наводнения, сообщает Travel and Leisure.
Ежегодно "высокая вода" — прилив высотой более 80 сантиметров — затопляет улицы. В прошлом году она поднималась на полтора метра над уровнем моря, были затоплены здания, нанесен ущерб достопримечательностям, в частности, базилике Сан-Марко.
Но в этом году после установки 78 "затворов" этого удалось избежать. "На площади Сан-Марко не было даже лужи", — сообщил Альвизе Папа, сотрудник центра прогнозов и мониторинга приливов.
Летом шлюзы проверялись несколько раз, а в прошедшие выходные они впервые прошли испытания в опасных погодных условиях. Проект их строительства планируется завершить в декабре 2021 года. После этого "затворы" будут активироваться всякий раз, когда вода будет подниматься более, чем на метр.
Впрочем, критики новой системы считают, что шлюзы не спасут город от наводнений, сила которых будет увеличиваться в процессе изменения климата. Повышение уровня воды может привести к закрытию "затворов" на 150 или более дней в году, что превратит Венецианскую лагуну в застойное болото.
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