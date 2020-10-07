https://ria.ru/20201007/vektor-1578718884.html
Попова назвала сроки пострегистрационных исследований вакцины "Вектора"
Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 центра "Вектор" планируется начать в конце октября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T20:46
2020-10-07T20:46
2020-10-07T20:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 центра "Вектор" планируется начать в конце октября, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сначала после регистрации мы должны провести пострегистрационные испытания и исследования на большом количестве людей. Мы надеемся, что в конце октября мы уже сможем начать эти исследования. Но абсолютно точно это будет несколько десятков тысяч человек", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество