Биография Эдди Ван Халена, умершего в США

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Американский гитарист, основатель хард-рок-группы Van Halen Эдвард (Эдди) Ван Хален скончался в США в возрасте 65 лет.Ниже приводится биографическая справка.Эдвард (Эдди) Лодевейк Ван Хален родился 26 января 1955 года в Неймегене (Нидерланды) в семье известного саксофониста Яна Ван Халена.В детстве вместе с родителями эмигрировал в Пасадену (США), где начал <a href="https://www.imdb.com/name/nm0887007/bio?ref_=nm_ov_bio_sm" target="_blank" rel="nofollow noopener">обучаться</a> музыке.В начале 1970-х вместе со старшим братом Алексом Ван Халеном создал рок-группу. Первоначально она называлась Genesis, и музыканты исполняли кавер-версии известных композиций. Затем название было изменено на Mammoth, а позднее на Van Halen.В 1977 году группа подписала контракт со звукозаписывающей компанией Warner Bros Record и записала дебютный альбом, который вышел в 1980 году.Музыканты выпустили несколько успешных студийных альбомов: Van Halen, Van Halen II, Women and Children First, Fair Warning, Diver Down, 1984 и другие.Эдди Ван Хален известен как изобретатель особенного стиля игры на гитаре. Он считается одним из первых популяризаторов техники тэппинга и использования флажолетов. Он также был известен как успешный конструктор гитар, особенной известностью пользуется его гитара Frankenstrat.В конце 1990-х годов Эдди Ван Хален был вынужден на время прекратить активные выступления на сцене по состоянию здоровья. Однако затем вновь <a href="https://guitartime.ru/eddie-van-halen/" target="_blank" rel="nofollow noopener">вернулся</a> к творчеству.В 2012 году Эдди Ван Хален был <a href="https://rockperson.ru/amerikanskie-rok-zvezdy/eddi-van-halen-biografiia-i-lichnaia-zhizn#h2_1" target="_blank">признан</a> величайшим гитаристом всех времен и народов по версии журнала Guitar World. Журнал The Rolling Stone включил его в список 100 величайших гитаристов всех времен.6 октября 2020 года Эдди Ван Халлен <a href="https://ria.ru/20201006/van-khalen-1578532941.html" target="_blank">скончался</a> в возрасте 65 лет в клинике в Санта-Монике (США).Первой супругой Эдди Ван Халена была <a href="https://www.imdb.com/name/nm0000933/?ref_=nmbio_trv_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">актриса</a> и телеведущая Валери Бертинелли (1960).С 2008 года гитарист был <a href="https://www.imdb.com/name/nm0514303/?ref_=nmbio_trv_16" target="_blank" rel="nofollow noopener">женат</a> на актрисе Дженни Лишевски (1970).У музыканта остался сын Вольфганг Ван Хален (1991), который также <a href="https://www.imdb.com/name/nm3641098/bio?ref_=nm_ov_bio_sm" target="_blank">посвятил</a> себя творческой деятельности.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

