https://ria.ru/20201007/valyuta-1578546295.html

Стало известно, сколько россиян хотят получать зарплату в валюте

Менее процента россиян получают зарплату в долларах и евро, а хотели бы 40%, показало исследование HeadHunter, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T07:05

2020-10-07T07:05

2020-10-07T07:05

россия

headhunter

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Менее процента россиян получают зарплату в долларах и евро, а хотели бы 40%, показало исследование <a href="https://ria.ru/organization_HeadHunter" target="_blank">HeadHunter</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Согласно данным опроса, 99% респондентов получают зарплату в рублях, 0,3% - в долларах, 0,2% - в евро, 0,1% - в гривнах, лирах, биткоинах и других валютах. При этом, отвечая на вопрос о том, хотели бы они получать зарплату в иностранной валюте, 21% указали в качестве желаемой валюты доллары, 19% - евро, 0,4% - другие.Наиболее высока доля тех, кто хотел бы получать оплату в долларах и евро, среди работников искусства и масс-медиа (59%), сферы закупок (57%) и информационных технологий (56%).Отвечая на вопрос о том, каким образом они получают зарплату или получали ее на последнем месте работы, только 9% респондентов признались, что она была полностью неофициальной, "черной". О "серой" зарплате заявила пятая часть опрошенных (21%), полностью официально получают зарплату две трети (66%) респондентов.По данным опросам, наиболее высока доля "серых" и "черных" зарплат у работников сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (50%), автомобильного бизнеса (42%), транспортной сферы и логистики (37%).Опрос проводился во второй половине сентября среди 9514 соискателей, в том числе 4297 работающих по найму на момент прохождения опроса.

https://ria.ru/20201004/sberezheniya-1578168504.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, headhunter, москва, экономика