Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578625761.html
Онищенко напомнил привившимся от COVID-19 о мерах безопасности
Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посчитал, что после вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V" человек... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:31
2020-10-07T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
госдума рф
геннадий онищенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578290864_0:0:2904:1634_1400x0_80_0_0_4cd7d3922ef9cfed9baf1e5567b14393.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko" target="_blank">Геннадий Онищенко</a> посчитал, что после вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V" человек должен 31 день соблюдать все меры безопасности, пока не выработаются антитела к вирусу."Первую инъекцию делают, и через 21 день делают вторую. И только после второй, через 10 дней, у вас выработается иммунитет. Итак, я насчитал 31 день", - сказал Онищенко в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".После прививки в течение 31 дня привившиеся должны соблюдать все предписания. Онищенко напомнил, что это "маски, руки, дистанция", а также самоизоляция для пожилых людей."Организм еще не ответил", - заметил Онищенко.В этом отношении коронавирус, по его мнению, "хитрее", чем грипп, так как не дает "иммунной памяти" сразу выработать антитела.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578614223.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578290864_59:0:2790:2048_1400x0_80_0_0_94733450b344ef5c16c03d6f50330fab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко напомнил привившимся от COVID-19 о мерах безопасности

14:31 07.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВакцинация сотрудников Мурманской областной клинической больницы
Вакцинация сотрудников Мурманской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посчитал, что после вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V" человек должен 31 день соблюдать все меры безопасности, пока не выработаются антитела к вирусу.
"Первую инъекцию делают, и через 21 день делают вторую. И только после второй, через 10 дней, у вас выработается иммунитет. Итак, я насчитал 31 день", - сказал Онищенко в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
После прививки в течение 31 дня привившиеся должны соблюдать все предписания. Онищенко напомнил, что это "маски, руки, дистанция", а также самоизоляция для пожилых людей.
"Организм еще не ответил", - заметил Онищенко.
В этом отношении коронавирус, по его мнению, "хитрее", чем грипп, так как не дает "иммунной памяти" сразу выработать антитела.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация врачей от коронавируса в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
Вчера, 13:48Распространение нового коронавируса
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации пожилых людей от COVID-19
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния