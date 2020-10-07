https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578625761.html

Онищенко напомнил привившимся от COVID-19 о мерах безопасности

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко посчитал, что после вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V" человек... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:31

2020-10-07T14:31

2020-10-07T14:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт – РИА Новости.</strong> Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko" target="_blank">Геннадий Онищенко</a> посчитал, что после вакцинации от COVID-19 вакциной "Спутник V" человек должен 31 день соблюдать все меры безопасности, пока не выработаются антитела к вирусу."Первую инъекцию делают, и через 21 день делают вторую. И только после второй, через 10 дней, у вас выработается иммунитет. Итак, я насчитал 31 день", - сказал Онищенко в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".После прививки в течение 31 дня привившиеся должны соблюдать все предписания. Онищенко напомнил, что это "маски, руки, дистанция", а также самоизоляция для пожилых людей."Организм еще не ответил", - заметил Онищенко.В этом отношении коронавирус, по его мнению, "хитрее", чем грипп, так как не дает "иммунной памяти" сразу выработать антитела.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578614223.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, госдума рф, геннадий онищенко, общество