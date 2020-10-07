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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578614084.html
Данные об эффективности вакцины "Спутник V" получат в начале ноября
Первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность вакцины "Спутник V", будут в начале ноября, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:48
2020-10-07T13:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>", будут в начале ноября, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Порядка 450 человек привились уже 2 компонентами, у них на 21 день будет забираться кровь, это в начале ноября, то есть в начале ноября мы будем иметь первые лабораторные тесты, на основании которых можно говорить об эффективности",- сказал Гинцбург.Он уточнил, что данных о заболевших коронавирусом после прививки пока не поступало.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578557392.html
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Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций

Данные об эффективности вакцины "Спутник V" получат в начале ноября

13:48 07.10.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность вакцины "Спутник V", будут в начале ноября, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Порядка 450 человек привились уже 2 компонентами, у них на 21 день будет забираться кровь, это в начале ноября, то есть в начале ноября мы будем иметь первые лабораторные тесты, на основании которых можно говорить об эффективности",- сказал Гинцбург.
Он уточнил, что данных о заболевших коронавирусом после прививки пока не поступало.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестиций
 
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