https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578557392.html

Асад заявил о желании привиться российской вакциной от коронавируса

Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы привиться российской вакциной от коронавируса. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T09:35

2020-10-07T09:35

2020-10-07T10:17

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

башар асад

москва

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<strong>ДАМАСК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы привиться российской вакциной от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса", — сказал он в интервью РИА Новости.Сирия проведет переговоры по этому вопросу и запросит поставки российского препарата, добавил сирийский лидер.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности вакцины.Лидерами по числу заболевших остаются США, в пятерку также входят Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Сирия занимает 130 строчку, там 4457 инфицированных, 209 из них скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html

https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578538952.html

Эдик Камушкин Сначала своих привьем. Потом попрошаек. 16

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Башар Асад о вакцине от коронавируса: "Мы хотели бы обсудить с российскими властями о применении ее в Сирии" Интервью Башара Асада агентству МИА "Россия Сегодня". 2020-10-07T09:35 true PT1M02S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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