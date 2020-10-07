https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578557392.html
Асад заявил о желании привиться российской вакциной от коронавируса
Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы привиться российской вакциной от коронавируса. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T09:35
2020-10-07T09:35
2020-10-07T10:17
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
башар асад
москва
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<strong>ДАМАСК, 7 окт — РИА Новости.</strong> Президент Сирии <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> заявил в интервью РИА Новости, что хотел бы привиться российской вакциной от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>."Конечно, в сложившихся обстоятельствах каждый хотел бы привиться от этого опасного вируса", — сказал он в интервью РИА Новости.Сирия проведет переговоры по этому вопросу и запросит поставки российского препарата, добавил сирийский лидер.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые добровольцы. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек, десять тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности вакцины.Лидерами по числу заболевших остаются США, в пятерку также входят Индия, Бразилия, Россия и Колумбия. Сирия занимает 130 строчку, там 4457 инфицированных, 209 из них скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html
https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578538952.html
Эдик Камушкин
Сначала своих привьем. Потом попрошаек.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Башар Асад о вакцине от коронавируса: "Мы хотели бы обсудить с российскими властями о применении ее в Сирии"
Интервью Башара Асада агентству МИА "Россия Сегодня".
2020-10-07T09:35
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PT1M02S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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