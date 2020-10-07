https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578538952.html
Названа предельная цена российской вакцины от COVID-19
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал максимальную стоимость на вакцину от COVID-19 российского производства. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:44
2020-10-07T01:44
2020-10-07T08:16
вакцина "спутник v"
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
российская академия наук
игорь артемьев
сша
распространение нового коронавируса
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Руководитель Федеральной антимонопольной службы (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артемьев</a> назвал максимальную стоимость на вакцину от COVID-19 российского производства.Как рассказал глава ФАС, цена одной дозы препарата не будет превышать тысячу рублей. К тому же цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.Референтные страны участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве вакцины на основании экспертизы.Также Артемьев отметил, что на данный момент препарат производят относительно небольшими партиями, чтобы расширить выпуск вакцины фармкомпаниям необходим капитал.Предельная цена на лекарствоТакже руководитель ФАС рассказал о максимальной стоимости лекарства от коронавирусной инфекции.По его словам, в России будет установлена самая минимальная цена из всех референтных государств.Лекарство "Авифавир", в работе над которым принимало участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>, 29 мая было зарегистрировано Минздравом и стало первым в мире препаратом против COVID-19 с активным действующим веществом фавипиравиром. Третьего июня его включили в методические рекомендации по коронавирусу.Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, цена на "Авифавир" в аптеках будет около восьми тысяч рублей, но производители собираются работать над снижением цены.Его стоимость также можно будет законодательно регулировать после включения препарата в список жизненно важных, добавил глава фонда.Вакцины от коронавирусаПервая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> и получила название "Спутник V". Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.Вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых после вакцинации сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. На данный момент проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.В России разрабатывается еще несколько вакцин: "ЭпиВакКорона" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живая вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>. За границей созданием препарата занимается, в частности, компания <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a>. Эту вакцину разработали на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> началась третья фаза ее испытаний.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578473467.html
https://ria.ru/20200803/1575311184.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html
id10001
Очередной повод кому-то нажиться. На масках уже несколько лиц стали миллиардерами, на вакцине тоже кто-то хорошо нагрееся. В нормальном государстве подобныое должно быть бесплатным, государство должно быть заинтересовано в здоровье нации. Похоже, это не про наше.
52
Aтarten Gogen
Очень часто лучшее лекарство-это обойтись без него. Гиппократ.
37
20
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578290922_218:0:2947:2047_1400x0_80_0_0_e80b8b72e73833932260b5f289193880.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , российская академия наук, игорь артемьев, сша, общество
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС
) Игорь Артемьев
назвал максимальную стоимость на вакцину от COVID-19 российского производства.
Как рассказал глава ФАС, цена одной дозы препарата не будет превышать тысячу рублей. К тому же цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.
"Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф", — пояснил Артемьев.
Референтные страны участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве вакцины на основании экспертизы.
Также Артемьев отметил, что на данный момент препарат производят относительно небольшими партиями, чтобы расширить выпуск вакцины фармкомпаниям необходим капитал.
Предельная цена на лекарство
Также руководитель ФАС рассказал о максимальной стоимости лекарства от коронавирусной инфекции.
По его словам, в России будет установлена самая минимальная цена из всех референтных государств.
"Если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоить 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим", — сказал он.
Лекарство "Авифавир", в работе над которым принимало участие РФПИ
, 29 мая было зарегистрировано Минздравом и стало первым в мире препаратом против COVID-19 с активным действующим веществом фавипиравиром. Третьего июня его включили в методические рекомендации по коронавирусу.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
сообщал, цена на "Авифавир" в аптеках будет около восьми тысяч рублей, но производители собираются работать над снижением цены.
Его стоимость также можно будет законодательно регулировать после включения препарата в список жизненно важных, добавил глава фонда.
Вакцины от коронавируса
Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ
и получила название "Спутник V". Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.
Вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых после вакцинации сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. На данный момент проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.
В России разрабатывается еще несколько вакцин: "ЭпиВакКорона" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живая вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН
. За границей созданием препарата занимается, в частности, компания AstraZeneca
вместе со специалистами Оксфордского университета
. Эту вакцину разработали на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе в США
началась третья фаза ее испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.