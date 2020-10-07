https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578538952.html

Названа предельная цена российской вакцины от COVID-19

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал максимальную стоимость на вакцину от COVID-19 российского производства. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T01:44

2020-10-07T01:44

2020-10-07T08:16

вакцина "спутник v"

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

astrazeneca

российская академия наук

игорь артемьев

сша

распространение нового коронавируса

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Руководитель Федеральной антимонопольной службы (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артемьев</a> назвал максимальную стоимость на вакцину от COVID-19 российского производства.Как рассказал глава ФАС, цена одной дозы препарата не будет превышать тысячу рублей. К тому же цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.Референтные страны участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве вакцины на основании экспертизы.Также Артемьев отметил, что на данный момент препарат производят относительно небольшими партиями, чтобы расширить выпуск вакцины фармкомпаниям необходим капитал.Предельная цена на лекарствоТакже руководитель ФАС рассказал о максимальной стоимости лекарства от коронавирусной инфекции.По его словам, в России будет установлена самая минимальная цена из всех референтных государств.Лекарство "Авифавир", в работе над которым принимало участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>, 29 мая было зарегистрировано Минздравом и стало первым в мире препаратом против COVID-19 с активным действующим веществом фавипиравиром. Третьего июня его включили в методические рекомендации по коронавирусу.Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, цена на "Авифавир" в аптеках будет около восьми тысяч рублей, но производители собираются работать над снижением цены.Его стоимость также можно будет законодательно регулировать после включения препарата в список жизненно важных, добавил глава фонда.Вакцины от коронавирусаПервая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> и получила название "Спутник V". Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.Вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых после вакцинации сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. На данный момент проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.В России разрабатывается еще несколько вакцин: "ЭпиВакКорона" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живая вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>. За границей созданием препарата занимается, в частности, компания <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a>. Эту вакцину разработали на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> началась третья фаза ее испытаний.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578473467.html

https://ria.ru/20200803/1575311184.html

https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html

id10001 Очередной повод кому-то нажиться. На масках уже несколько лиц стали миллиардерами, на вакцине тоже кто-то хорошо нагрееся. В нормальном государстве подобныое должно быть бесплатным, государство должно быть заинтересовано в здоровье нации. Похоже, это не про наше. 52

Aтarten Gogen Очень часто лучшее лекарство-это обойтись без него. Гиппократ. 37

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , российская академия наук, игорь артемьев, сша, общество