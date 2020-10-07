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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578538952.html
Названа предельная цена российской вакцины от COVID-19
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал максимальную стоимость на вакцину от COVID-19 российского производства. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T01:44
2020-10-07T08:16
вакцина "спутник v"
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
astrazeneca
российская академия наук
игорь артемьев
сша
распространение нового коронавируса
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Руководитель Федеральной антимонопольной службы (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФАС</a>) <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artemev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артемьев</a> назвал максимальную стоимость на вакцину от COVID-19 российского производства.Как рассказал глава ФАС, цена одной дозы препарата не будет превышать тысячу рублей. К тому же цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.Референтные страны участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве вакцины на основании экспертизы.Также Артемьев отметил, что на данный момент препарат производят относительно небольшими партиями, чтобы расширить выпуск вакцины фармкомпаниям необходим капитал.Предельная цена на лекарствоТакже руководитель ФАС рассказал о максимальной стоимости лекарства от коронавирусной инфекции.По его словам, в России будет установлена самая минимальная цена из всех референтных государств.Лекарство "Авифавир", в работе над которым принимало участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>, 29 мая было зарегистрировано Минздравом и стало первым в мире препаратом против COVID-19 с активным действующим веществом фавипиравиром. Третьего июня его включили в методические рекомендации по коронавирусу.Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, цена на "Авифавир" в аптеках будет около восьми тысяч рублей, но производители собираются работать над снижением цены.Его стоимость также можно будет законодательно регулировать после включения препарата в список жизненно важных, добавил глава фонда.Вакцины от коронавирусаПервая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> и получила название "Спутник V". Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.Вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых после вакцинации сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. На данный момент проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.В России разрабатывается еще несколько вакцин: "ЭпиВакКорона" от Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" и живая вакцина от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>. За границей созданием препарата занимается, в частности, компания <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a>. Эту вакцину разработали на основе аденовирусных векторов обезьян. В августе в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> началась третья фаза ее испытаний.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201006/vaktsina-1578473467.html
https://ria.ru/20200803/1575311184.html
https://ria.ru/20201005/koronavirus-1578199139.html
Очередной повод кому-то нажиться. На масках уже несколько лиц стали миллиардерами, на вакцине тоже кто-то хорошо нагрееся. В нормальном государстве подобныое должно быть бесплатным, государство должно быть заинтересовано в здоровье нации. Похоже, это не про наше.
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Очень часто лучшее лекарство-это обойтись без него. Гиппократ.
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вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , российская академия наук, игорь артемьев, сша, общество

Названа предельная цена российской вакцины от COVID-19

01:44 07.10.2020 (обновлено: 08:16 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время подготовки к вакцинации
Медицинский работник во время подготовки к вакцинации - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал максимальную стоимость на вакцину от COVID-19 российского производства.
Как рассказал глава ФАС, цена одной дозы препарата не будет превышать тысячу рублей. К тому же цена может снизиться, когда появятся данные из референтных стран.
"Мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим примерно по определениям себестоимости, потому что нет базы сравнения с другими странами, определим этот тариф", — пояснил Артемьев.
Референтные страны участвуют в подготовке экспертного отчета о безопасности, эффективности и качестве вакцины на основании экспертизы.
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Также Артемьев отметил, что на данный момент препарат производят относительно небольшими партиями, чтобы расширить выпуск вакцины фармкомпаниям необходим капитал.

Предельная цена на лекарство

Также руководитель ФАС рассказал о максимальной стоимости лекарства от коронавирусной инфекции.
По его словам, в России будет установлена самая минимальная цена из всех референтных государств.
"Если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоить 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим", — сказал он.
Лекарство "Авифавир", в работе над которым принимало участие РФПИ, 29 мая было зарегистрировано Минздравом и стало первым в мире препаратом против COVID-19 с активным действующим веществом фавипиравиром. Третьего июня его включили в методические рекомендации по коронавирусу.
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Его стоимость также можно будет законодательно регулировать после включения препарата в список жизненно важных, добавил глава фонда.

Вакцины от коронавируса

Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 была разработана Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ и получила название "Спутник V". Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.
Вакцина успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых после вакцинации сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. На данный момент проходит пострегистрационная фаза клинических испытаний.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaРоссийская академия наукИгорь АртемьевСШАОбщество
 
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