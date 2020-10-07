https://ria.ru/20201007/upravdelami-1578714807.html

Водителям управделами дали справки для свободного передвижения по Москве

Водители транспортного цеха управделами президента получили справки о свободном перемещении по Москве в связи с требованием о переводе не менее 30% сотрудников... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T20:20

2020-10-07T20:20

2020-10-07T20:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

управделами президента

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Водители транспортного цеха управделами президента получили справки о свободном перемещении по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в связи с требованием о переводе не менее 30% сотрудников столичных предприятий на удаленку, сообщили РИА Новости в пресс-службе управделами.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что в связи с ростом числа заболевших <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> с понедельника в столице школьники уходят на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников, в особенности хронически больные и пожилые, - на удаленную работу.В управделами уточнили, что в настоящее время водителям ФГУБ "Транспортный комбинат "Россия" руководители выдают справки с места работы, где также есть обращение с просьбой не препятствовать передвижению сотрудника к месту работы и выполнению ими служебных обязанностей."Это связано с распоряжением о переводе не менее 30% сотрудников работать в удаленном формате. Должна быть обеспечена бесперебойная работа автопарка, и сотрудники поэтому не могут работать в таком формате", - пояснили в управделами.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201007/lokdaun-1578640146.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, управделами президента, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество