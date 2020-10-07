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В Раде предложили запретить "отрицание факта агрессии России" в СМИ
Депутат Верховной рады Украины из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает "отрицание факта военной... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T13:48
2020-10-07T13:48
россия
верховная рада украины
киев
в мире
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<strong>КИЕВ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает "отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине", сообщается <a href="https://www.rada.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте украинского парламента</a>."Не допускается использование телерадиоорганизаций для... трансляции выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по отношению к Украине, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины", - говорится в тексте законопроекта.Законопроект предусматривает возможность штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения этой нормы. Кроме того, согласно законопроекту, если нарушения не были устранены в течение месяца после штрафа, а также в случае повторного нарушения этой нормы Нацсовет обращается в суд с иском об аннулировании лицензии вещателя.Отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> ухудшились на фоне ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200224/1565142818.html
https://ria.ru/20191125/1561572308.html
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россия
киев
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россия, верховная рада украины, киев, в мире

В Раде предложили запретить "отрицание факта агрессии России" в СМИ

13:48 07.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает "отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине", сообщается на сайте украинского парламента.
"Не допускается использование телерадиоорганизаций для... трансляции выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации по отношению к Украине, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины", - говорится в тексте законопроекта.
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Законопроект предусматривает возможность штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения этой нормы. Кроме того, согласно законопроекту, если нарушения не были устранены в течение месяца после штрафа, а также в случае повторного нарушения этой нормы Нацсовет обращается в суд с иском об аннулировании лицензии вещателя.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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