https://ria.ru/20201007/ukraina-1578614409.html

В Раде предложили запретить "отрицание факта агрессии России" в СМИ

Депутат Верховной рады Украины из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает "отрицание факта военной... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T13:48

2020-10-07T13:48

2020-10-07T13:48

россия

верховная рада украины

киев

в мире

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<strong>КИЕВ, 7 окт - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> из пропрезидентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда зарегистрировал законопроект, который запрещает "отрицание факта военной агрессии РФ по отношению к Украине", сообщается <a href="https://www.rada.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте украинского парламента</a>."Не допускается использование телерадиоорганизаций для... трансляции выражений, содержащих отрицание факта военной агрессии <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> по отношению к Украине, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины", - говорится в тексте законопроекта.Законопроект предусматривает возможность штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения этой нормы. Кроме того, согласно законопроекту, если нарушения не были устранены в течение месяца после штрафа, а также в случае повторного нарушения этой нормы Нацсовет обращается в суд с иском об аннулировании лицензии вещателя.Отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> ухудшились на фоне ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20200224/1565142818.html

https://ria.ru/20191125/1561572308.html

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россия

киев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, верховная рада украины, киев, в мире