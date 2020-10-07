https://ria.ru/20201007/ugrozy-1578563411.html

США включили Россию в список национальных угроз

Министерство внутренней безопасности США включило Россию в число национальных угроз. Соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T10:06

2020-10-07T10:06

2020-10-07T10:06

россия

министерство внутренней безопасности сша

москва

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennejj_bezopasnosti_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство внутренней безопасности США</a> включило Россию в число национальных угроз. Соответствующий отчет опубликован на <a href="https://www.dhs.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства.В частности, в качестве вызовов для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> называются действия России, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по "вмешательству в выборы" и ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. В обзоре утверждается, что эти страны могут попытаться вызвать сбои в функционировании инфраструктуры выборов, подорвать доверие к американским властям и усилить социальную напряженность."Россия, обладающая одними из самых передовых кибервозможностей в мире, может нарушить или повредить критически важную инфраструктуру США с помощью кибератак", - говорится в тексте.В докладе также утверждается, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может путем кибершпионажа заполучить необходимую экономическую, политическую и информацию, касающуюся национальной безопасности. Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank">Кристофер Рэй</a> заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.

https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html

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россия

москва

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренней безопасности сша, москва, китай, сша, в мире