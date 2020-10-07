https://ria.ru/20201007/ugrozy-1578563411.html
США включили Россию в список национальных угроз
Министерство внутренней безопасности США включило Россию в число национальных угроз. Соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T10:06
2020-10-07T10:06
2020-10-07T10:06
россия
министерство внутренней безопасности сша
москва
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151268/97/1512689792_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_257f71c9aee87b6149f422663b45e0f7.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennejj_bezopasnosti_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Министерство внутренней безопасности США</a> включило Россию в число национальных угроз. Соответствующий отчет опубликован на <a href="https://www.dhs.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> ведомства.В частности, в качестве вызовов для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> называются действия России, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по "вмешательству в выборы" и ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. В обзоре утверждается, что эти страны могут попытаться вызвать сбои в функционировании инфраструктуры выборов, подорвать доверие к американским властям и усилить социальную напряженность."Россия, обладающая одними из самых передовых кибервозможностей в мире, может нарушить или повредить критически важную инфраструктуру США с помощью кибератак", - говорится в тексте.В докладе также утверждается, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> может путем кибершпионажа заполучить необходимую экономическую, политическую и информацию, касающуюся национальной безопасности. Ранее директор <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/person_Kristofer_Rehjj/" target="_blank">Кристофер Рэй</a> заявил, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году, но не трогает инфраструктуру. При этом он не привел никаких доказательств попыток влияния на американские выборы. Кроме того, американская разведка подозревает Россию, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank">Иран</a> в желании вмешаться в выборы США в 2020 году. Москва категорически отрицает какое-либо вмешательство.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html
15
россия
москва
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151268/97/1512689792_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_66adbf91afa1e25205029a1f1880d839.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренней безопасности сша, москва, китай, сша, в мире