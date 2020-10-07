Школьница из Великих Лук рассказала свою версию инцидента на линейке
18:42 07.10.2020 (обновлено: 18:43 07.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Николаенков / Перейти в фотобанкНа торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученица школы № 7 в Великих Луках, где в понедельник 13 учеников упали в обморок на линейке, рассказала телеканалу "360", что происходило во время мероприятия.
Ранее директор учебного заведения Наталья Демиховская заявила, что никто из учеников не терял сознания во время линейки, а длительность мероприятия была сокращена, когда детям стало плохо.
Собеседница телеканала опровергла заявления руководителя учебного заведения.
"Первый мальчик, который ударился — он никуда сам не шел, его сразу на руки взяли и для него скорую вызвали. Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация", — сказала девочка.
Кроме того, школьница рассказала, что госпитализированные ученики сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают сотрудники СК.
Ранее в Великих Луках со школьной линейки 13 детей забрали в больницу из-за плохого самочувствия, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое в тяжелом состоянии попали в реанимацию, остальные были в состоянии средней тяжести.