https://ria.ru/20201007/uchenitsa-1578697232.html

Школьница из Великих Лук рассказала свою версию инцидента на линейке

Ученица школы № 7 в Великих Луках, где в понедельник 13 учеников упали в обморок на линейке, рассказала телеканалу "360", что происходило во время мероприятия. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T18:42

2020-10-07T18:42

2020-10-07T18:43

великие луки

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Ученица школы № 7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, где в понедельник 13 учеников упали в обморок на линейке, рассказала телеканалу "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>", что происходило во время мероприятия. Ранее директор учебного заведения Наталья Демиховская заявила, что никто из учеников не терял сознания во время линейки, а длительность мероприятия была сокращена, когда детям стало плохо. Собеседница телеканала опровергла заявления руководителя учебного заведения. Кроме того, школьница рассказала, что госпитализированные ученики сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>. Ранее в Великих Луках со школьной линейки 13 детей забрали в больницу из-за плохого самочувствия, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое в тяжелом состоянии попали в реанимацию, остальные были в состоянии средней тяжести.

https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html

Антон Любицкий Я не понял...А где сама версия причины обморока школьников? 68

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великие луки

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великие луки, общество, происшествия