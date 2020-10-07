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Школьница из Великих Лук рассказала свою версию инцидента на линейке
Ученица школы № 7 в Великих Луках, где в понедельник 13 учеников упали в обморок на линейке, рассказала телеканалу "360", что происходило во время мероприятия. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T18:42
2020-10-07T18:43
великие луки
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Ученица школы № 7 в <a href="http://ria.ru/location_Velikie_Luki/" target="_blank" data-auto="true">Великих Луках</a>, где в понедельник 13 учеников упали в обморок на линейке, рассказала телеканалу "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>", что происходило во время мероприятия. Ранее директор учебного заведения Наталья Демиховская заявила, что никто из учеников не терял сознания во время линейки, а длительность мероприятия была сокращена, когда детям стало плохо. Собеседница телеканала опровергла заявления руководителя учебного заведения. Кроме того, школьница рассказала, что госпитализированные ученики сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>. Ранее в Великих Луках со школьной линейки 13 детей забрали в больницу из-за плохого самочувствия, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое в тяжелом состоянии попали в реанимацию, остальные были в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20201006/obmorok-1578406926.html
Я не понял...А где сама версия причины обморока школьников?
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великие луки
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великие луки, общество, происшествия

Школьница из Великих Лук рассказала свою версию инцидента на линейке

18:42 07.10.2020 (обновлено: 18:43 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Николаенков / Перейти в фотобанкНа торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках
На торжественной линейке у здания средней школы №7 имени Антона Злобина в Великих Луках - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Евгений Николаенков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Ученица школы № 7 в Великих Луках, где в понедельник 13 учеников упали в обморок на линейке, рассказала телеканалу "360", что происходило во время мероприятия.
Ранее директор учебного заведения Наталья Демиховская заявила, что никто из учеников не терял сознания во время линейки, а длительность мероприятия была сокращена, когда детям стало плохо.
Собеседница телеканала опровергла заявления руководителя учебного заведения.
"Первый мальчик, который ударился — он никуда сам не шел, его сразу на руки взяли и для него скорую вызвали. Потом, когда вызывали, уже во время звонка сказали, что там еще и второй упал, тогда приехала и реанимация", — сказала девочка.
Кроме того, школьница рассказала, что госпитализированные ученики сейчас чувствуют себя хорошо, но пока остаются в больнице, так как там работают сотрудники СК.
Ранее в Великих Луках со школьной линейки 13 детей забрали в больницу из-за плохого самочувствия, трое из них потеряли сознание во время мероприятия. Двое в тяжелом состоянии попали в реанимацию, остальные были в состоянии средней тяжести.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 12:45
Кузнецова рассказала о состоянии детей, упавших в обморок на линейке
 
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Великие ЛукиОбществоПроисшествия
 
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