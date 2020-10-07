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С чем лучше есть творог
Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T04:00
2020-10-07T04:01
марият мухина
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201007/tvorog-1578473850.html" target="_blank">радио Sputnik</a> доктор медицинских наук, врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_mariyat-mukhina/" target="_blank" data-auto="true">Марият Мухина</a>.Лицам старше 50 лет творог желательно съедать ежедневно 100-150 граммов утром. Вообще, взрослым людям творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери, им, как и детям, хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста. При этом особая ценность творога зависит от добавок, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.Особенно вредный творог – сладкий, добавила врач-диетолог."Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы – для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", – предупредила Марият Мухина.Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях.
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марият мухина, здоровье, общество

С чем лучше есть творог

04:00 07.10.2020 (обновлено: 04:01 07.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТворог
Творог - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
Лицам старше 50 лет творог желательно съедать ежедневно 100-150 граммов утром. Вообще, взрослым людям творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери, им, как и детям, хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста. При этом особая ценность творога зависит от добавок, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
"Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной – это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", – сказала Марият Мухина.
Особенно вредный творог – сладкий, добавила врач-диетолог.
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"Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы – для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", – предупредила Марият Мухина.
Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях.
"Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йодом. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом", - добавила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог.
 
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Марият МухинаЗдоровьеОбщество
 
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