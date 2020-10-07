https://ria.ru/20201007/tvorog-1578535200.html
С чем лучше есть творог
Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать,... РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T04:00
2020-10-07T04:00
2020-10-07T04:01
марият мухина
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152849/09/1528490941_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_60ca14a7dc36b43eee071ceb433f0014.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201007/tvorog-1578473850.html" target="_blank">радио Sputnik</a> доктор медицинских наук, врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_mariyat-mukhina/" target="_blank" data-auto="true">Марият Мухина</a>.Лицам старше 50 лет творог желательно съедать ежедневно 100-150 граммов утром. Вообще, взрослым людям творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери, им, как и детям, хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста. При этом особая ценность творога зависит от добавок, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.Особенно вредный творог – сладкий, добавила врач-диетолог."Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы – для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", – предупредила Марият Мухина.Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях.
https://ria.ru/20201005/kompot-1578197841.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152849/09/1528490941_154:0:2885:2048_1400x0_80_0_0_2f7a2e8ad522d50b8d53726b18d33034.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марият мухина, здоровье, общество
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать, рассказала в интервью радио Sputnik
доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина
.
Лицам старше 50 лет творог желательно съедать ежедневно 100-150 граммов утром. Вообще, взрослым людям творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери, им, как и детям, хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста. При этом особая ценность творога зависит от добавок, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.
"Творог с зеленью – продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости. Творог хорошо сочетается со сметаной – это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция", – сказала Марият Мухина.
Особенно вредный творог – сладкий, добавила врач-диетолог.
"Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы – для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", – предупредила Марият Мухина.
Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях.
"Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йодом. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом", - добавила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог.