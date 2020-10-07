https://ria.ru/20201007/tvorog-1578535200.html

С чем лучше есть творог

Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать,... РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T04:00

2020-10-07T04:00

2020-10-07T04:01

марият мухина

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Но его польза во многом зависит от того, с чем вы будете его сочетать, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201007/tvorog-1578473850.html" target="_blank">радио Sputnik</a> доктор медицинских наук, врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_mariyat-mukhina/" target="_blank" data-auto="true">Марият Мухина</a>.Лицам старше 50 лет творог желательно съедать ежедневно 100-150 граммов утром. Вообще, взрослым людям творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери, им, как и детям, хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста. При этом особая ценность творога зависит от добавок, объяснила в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.Особенно вредный творог – сладкий, добавила врач-диетолог."Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы – для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира", – предупредила Марият Мухина.Определить, настоящий ли творог вы купили, можно в домашних условиях.

https://ria.ru/20201005/kompot-1578197841.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марият мухина, здоровье, общество